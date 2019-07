Cobertura circular Sospecho que, por muy pronto que se levanten, les van a quedar muchas asignaturas para septiembre o se las van a endosar a los que aterricen en las próximas elecciones Un camarero sirve las mesas de una terraza en Alicante. / HOY MARCOS RIPALDA Martes, 23 julio 2019, 09:56

HUYENDO del calor local, me vengo aclimatando desde hace unos días a otro calor igual de pegajoso en territorio gaditano, mientras observo, sin sorpresa ya, las mismas actitudes zafias de los ociosos lugareños y de los turistas a una chancla pegada que dejé apalancados en las concurridas terrazas del barrio. Entre la clientela bocinglera con el nivel de paciencia más bajo del siglo y un servicio con evidentes signos de retraso cognitivo o, simplemente, saturado -puede que lo segundo lleve a lo primero por la evidente falta de previsión y organización a la hora de ubicar comensales-, pronostico que serán unas vacaciones densitas.

Aparte de estar tomándome una caña a disgusto y de saber que la tapita de huevas aliñás nunca llegará a puerto, el móvil no me da cobertura y tendré que auscultarlo para comprobar si la tarjeta de datos se ha derretido o el exceso de uso ha precipitado su deceso prematuro. Tras contratar a un francotirador para que le incruste en la frente el euro de la caña al camarero que he llamado cincuenta y siete veces para que se cobre, me meto en una tienda de telefonía y el dependiente, un tipo simpático y fofisano, que luce un moreno envidiable, me explica que al móvil no le pasa nada, que lo reinicie. Le digo que reiniciarlo no ha funcionado y que hasta llamé al 1004.

El dependiente, que es hipersensible solo en su cerebro, me suelta que «los panchitos no tienen ni idea». Que oculte su incompetencia echando balones fuera y con evidente desprecio hacia los inmigrantes, lo retrata desde el minuto uno, así que abandono la tienda con el móvil fallecido -aunque el espécimen costero me haya prometido que solo está catatónico-, y convencido de que la culpa debe ser mía por no entender los mecanismos capitalistas.

Con este panorama, ganas no me faltan de volverme a Badajoz, aunque me dé una pereza insobornable seguir, casi a pie de calle, el follón de la alcaldía por tramos que ha supurado el tripartito de la derechita cobarde, los naranjitas veletas y esa derecha de rancio abolengo que viene a responder a las demandas de los curritos que madrugan, a Dios gracias, para levantar esta tierra extrema, dura e inmune al progreso. Eso sí, los ciudadanos vamos a tener mucho material para rajar con este cambalache de concejales y asesores varios que están más preocupados por pillar un silloncito donde caerse muertos -¡bien vivos que están!-, con tal de que les den su paguita y los privilegios adheridos.

Tentado estoy de decirle al iluminado de los móviles que se venga, pues no le falta actitud y desenvoltura para mezclarse con los eruditos del juego de la silla política, donde gana, qué duda cabe, el que más soluciones aporte a problemas que solo le incumben a él. Sospecho que por muy pronto que se levanten, les van a quedar muchas asignaturas para septiembre o, incluso, se las van a endosar a quienes aterricen en la próximas elecciones, aunque sean ellos mismos. Y vuelta a empezar, conste, que estos sí que no pierden la cobertura.