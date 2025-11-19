La coalición Juntos Levanta denuncia su exclusión de las encuestas electorales

La coalición regionalista integrada por Juntos por Extremadura, Levanta y Cáceres Viva denuncia su exclusión en las encuestas electorales que se están elaborando de cara ... a los próximos comicios autonómicos del 21 de diciembre. Juntos Levanta dice que al menos dos empresas de demoscopia están realizando encuestas sobre intención de voto en estos momentos y en las mismas solo se pregunta a los ciudadanos por los cuatro partidos con representación en la Asamblea: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

«Solo incluyen como opciones de respuesta a los partidos actualmente presentes en la Asamblea, excluyendo deliberadamente a otras formaciones políticas que concurren legítimamente a los comicios, entre ellas, Juntos por Extremadura Levanta«, afirma Raúl González, candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición regionalista.

Desde su punto de vista, «esta práctica resulta profundamente preocupante, porque invisibiliza candidaturas reales y legalmente proclamadas, a la vez que distorsiona el reflejo de la pluralidad política que los extremeños tendrán ante sí en las urnas».

Juntos Levanta mantiene que excluir de estas encuestas a partidos que concurren a los comicios autonómicos, «y que contamos con el apoyo de más del 2,5% de los extremeños en las últimas elecciones, es una forma de manipulación de la realidad electoral. No solo se priva a los extremeños de expresar libremente su intención de voto, sino que se genera una tendencia artificial que condiciona la opinión pública».

La coalición exige que, «de manera inmediata, se incluya a todas las opciones que concurrimos a los comicios del 21 de diciembre. Los extremeños tienen derecho a ser preguntados por todas las alternativas reales, no únicamente por aquellas que ya ocupan un escaño», defiende Raúl González.

Juntos Levanta es una de las once formaciones que han presentado candidatura para participar en las próximas elecciones y una de las tres coaliciones que acuden a las urnas, junto con Unidas por Extremadura y Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo.

Ser la llave

Los líderes de los tres partidos que integran la coalición regionalista firmaron el pasado día 6 su unión. Raúl González, Estanislao Martín y Paco Alcántara, por Juntos, Levanta y Cáceres Viva, respectivamente, rubricaron el principal acuerdo regionalista adoptado en más de dos décadas en Extremadura.

Los tres dirigentes políticos expusieron la importancia de la unidad regionalista en un momento de inestabilidad política en el que confían aglutinar a quienes estén descontentos con los grandes partidos, PSOE y PP, y apuesten por «un voto útil y no radicalizado». Juntos Levanta se presenta como una coalición de centro reformista que aspira a llegar a la Asamblea y convertirse en la llave de la nueva legislatura que arrancará tras el 21-D.

La nueva formación defiende su poder de decisión y autonomía en la actuación frente a los partidos nacionales, pendientes según ellos de las órdenes que llegan de Madrid, de Génova o Ferraz. «Buscamos devolver la ilusión a los extremeños de un lado y otro que han visto que los partidos nacionales solo están pendientes de la M-30», resumió Raúl González.