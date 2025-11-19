HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raúl González, en el centro, candidato de Juntos Levanta. HOY
21-D Elecciones en Extremadura

La coalición Juntos Levanta denuncia su exclusión de las encuestas electorales

Los regionalistas dicen que solo se pregunta por los partidos con representación en la Asamblea y esto distorsiona la pluralidad política

A. B. Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

La coalición regionalista integrada por Juntos por Extremadura, Levanta y Cáceres Viva denuncia su exclusión en las encuestas electorales que se están elaborando de cara ... a los próximos comicios autonómicos del 21 de diciembre. Juntos Levanta dice que al menos dos empresas de demoscopia están realizando encuestas sobre intención de voto en estos momentos y en las mismas solo se pregunta a los ciudadanos por los cuatro partidos con representación en la Asamblea: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

