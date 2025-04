Las tiendas de segunda mano de la región venden más por la crisis de suministros

José M. Martín Badajoz Sábado, 13 de noviembre 2021 | Actualizado 14/11/2021 08:00h. Comenta Compartir

«Como no hay Play Station 5, la gente no está vendiendo la 4». Las tiendas de segunda mano también están notando las repercusiones de ... la crisis de suministros. En algunos casos para bien, pero en otros no tanto.

Tratar de comprar hoy una tableta digital, de las más económicas del mercado, conlleva un plazo de entrega que ronda el mes y medio. Lo mismo sucede con otros artículos electrónicos, como los teléfonos móviles, los televisores portátiles e, incluso, los televisores. Son los productos que acumulan más retrasos en los envíos si se piden nuevos. Eso está provocando que algunos clientes giren la vista hacia los comercios que ofrecen artículos de segunda mano y quienes, con las navidades en el horizonte, estén adelantando las compras de regalos. «Hay dos categorías como son la de 'smartphones' y la de consolas –que utilizan estos chips que están escaseado– en las que estamos experimentado un incremento en la venta, entre un 5% y un 10% respecto al periodo prepandemia», afirma Óscar Llorente, jefe de gestión de categorías de Cash Converter a nivel nacional. Noticias Relacionadas La falta de camioneros pone en riesgo la campaña navideña en Extremadura La región ya nota el desabastecimiento de juguetes, ruedas, microchips y cartón El encarecimiento de los materiales obliga a retrasar cuatro de cada diez obras Peligra la llegada a tiempo de los artículos navideños por los problemas en Asia Los productos de telefonía son de los que mejor funcionan en sus tiendas, por lo menos en su sede de Badajoz. En esa línea siguen trabajando muy bien en las últimas semanas, aunque esperan un repunte de las ventas a partir del 'black friday', que se celebra a final de mes y suele marcar el inicio de las compras navideñas. «En la medida en la que la escasez de chips aumente, de cara a la campaña de Navidad creemos que vamos a experimentar un porcentaje de venta mayor», prevé Llorente. En esta línea, ya están recibiendo un mayor volumen de consultas y peticiones que las habituales en esta época del año para videoconsolas de segunda mano, como reconocen en los comercios. Parece que es el artículo estrella en las últimas semanas. En las plataformas 'online' dedicadas a la venta de artículos usados las consolas ocupan un lugar destacado. Y es que no hay en el mercado: la falta de microchips, los problemas de logística y la alta demanda han provocado que se hayan agotado las existencias de las más nuevas. «En 'smartphones' y consolas estamos teniendo un incremento de las ventas entre un 5% y un 10%» No todo es positivo para las tiendas y las webs de ventas de segunda mano. Como hay menos personas que quieren deshacerse de sus consolas antiguas, ante la imposibilidad de adquirir las de última generación, están llegando menos artículos al mercado y es posible que se alcance un punto en el que no se pueda contentar a todos los clientes, sobre todo si la demanda de consolas usadas sigue creciendo. También tienen un potente mercado de segunda mano los accesorios de las consolas. En este caso se están beneficiando de la crisis de suministro. Todo es una cadena. «Estamos notando que los consumidores que quieren cambiarse a la siguiente generación de consolas no pueden y lo que hacen es seguir invirtiendo en videojuegos de las generaciones actuales, por lo que estamos experimentando un incremento en ventas en este sentido», añade Llorente. Ropa La ropa de segunda mano está, igualmente, notando un aumento de sus ventas. Así lo certifica Ángel Vilches, propietario de la tienda Banana Vintage. «No sé si se debe a que está habiendo problemas en el transporte de mercancías desde algunos países, pero estamos vendiendo bastante», confirma este empresario, que lleva con su establecimiento abierto en la ciudad de Cáceres desde el año 2017. Como el propio nombre de la tienda indica, las prendas que vende tienen un punto 'vintage', como camisetas antiguas de equipos de fútbol. «También vendemos muchas sudaderas y abrigos, por lo que la llegada del frío nos está ayudando», reconoce Vilches. Él no está notando dificultades a la hora de recibir producto. Compra mucha ropa de segunda mano en Países Bajos y la mercancía le llega en unos plazos muy similares a los de hace unos meses. Sí, pero debido al 'brexit', ha dejado de comprar el Reino Unido. «Los costes en las aduanas eran mayores y dejé de pedir allí», explica. En Cáceres comenzó a funcionar este año otra tienda de ropa de segunda mano:Remudarte. Depende de Cáritas y, por el momento, está funcionando muy bien, según Miguel Ángel Martín, gerente del negocio. «No tenemos datos para comparar con otros años, pero sí estamos satisfechos», asegura.

Temas

Black Friday