El precio de los carburantes obliga a los clientes a pagar el 8% más en viajes organizados

«Los clientes se enfadan, claro», reconocen los responsables de las agencias de viajes. El motivo: que les están incrementando el precio de los paquetes ... de vacaciones ya contratados, y en algunos casos también pagados, por el encarecimiento de los combustibles y no tienen opción de negarse a pagar ese suplemento si este no supera el 8% del total del viaje.

La revisión al alza por parte de las turoperadoras genera malestar entre los consumidores, pero es perfectamente legal si se ajusta a una serie de condiciones. «Solo se podrá aumentar el precio si se producen gastos específicos como los de combustible, tasas o impuestos», explica Roberto Serrano, asesor jurídico de UCEx (asociación de consumidores extremeña), sobre lo que dice la normativa.

El dato 8% es el límite del sobrecoste respecto al precio total del viaje contratado que los turoperadores pueden cobrar y los clientes deben asumir, según marca la ley de viajes combinados, si demuestran que ha habido un aumento específico de los gastos debido a tasas, impuestos o combustible

Aunque en la coyuntura actual, según confirman las agencias, el encarecimiento se debe exclusivamente a la tendencia alcista que han seguido los carburantes. «Hay viajes que se cerraron hace un año y ahora el combustible está mucho más caro; yo suelo poner siempre el mismo ejemplo: si vas a una gasolinera te cobran el precio al que está ahora el carburante no al que estaba el año pasado», comenta Juan José Sánchez, de Viajes Traventure en Badajoz.

Por tanto, los viajes a los que más está afectando esta situación son aquellos que se reservaron hace más tiempo. «Principalmente se están notificando incrementos de precios en aquellos paquetes que incluyen desplazamientos en avión, en los cruceros no se está produciendo esta circunstancia», informa Sánchez.

«Es lógico, si vas ahora a una gasolinera pagas el precio actual no el que había hace un año» Juan José Sánchez Gerente de Traventure

Es decir, si el contrato entre clientes y agencias recoge la posibilidad de revisar los precios –que es lo habitual en este tipo de relaciones comerciales–, los consumidores no tienen otra posibilidad que asumir el sobrecoste si el incremento que plantea la empresa no supera el 8% del precio total del viaje. Así lo establece la ley que regula los viajes combinados. «Y es muy difícil que se llegue a ese porcentaje», insisten desde las agencias, para añadir que la decisión de repercutir el encarecimiento de los combustibles a los consumidores depende únicamente de los operadores. «Una agencia no sube el precio si no se lo marca el mayorista», detallan desde B The Travel Brand en Plasencia.

Penalización

Por tanto, si los consumidores deciden no afrontar una subida del precio inferior al 8% y que esté justificada, pueden perder el dinero que ya hayan desembolsado a la hora de hacer la reserva. El montante total por el que se puede penalizar a los consumidores no es siempre el mismo. «Depende de cada caso y de los plazos en los que nos movamos», remarcan desde Travel Brand.

Al contrario, en caso de que el incremento que se pretende cobrar sí supere ese 8% del precio total del paquete acordado, los clientes podrán renunciar al contrato y las empresas tienen la obligación de devolver todo el dinero que hayan pagado.

Además, la ley también recoge que esa revisión al alza de los precios «no puede hacerse en ningún caso en los últimos 20 días anteriores al inicio del viaje», cita la normativa el asesor jurídico de UCEx. Los operadores mayoristas deberán, en consecuencia, avisar a los clientes con la suficiente antelación sobre el encarecimiento de sus vacaciones.

Otra opción es contratar algún tipo de seguro, que pueda proteger al cliente ante los posibles incrementos de precios que marca la legislación, tal y como plantea el responsable de Viajes Traventure.

Desde UCEx recuerdan que esa posibilidad de revisión de los contratos por el aumento de costes también funciona en sentido contrario. «Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos», dice Serrano.