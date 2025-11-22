«Mi clientela es exquisita»

Manuel Calero Vázquez (Malcocinado, 1962) se presenta: «Mi padre se dedicaba al campo y mi madre era ama de casa. Estudié la rama Administrativa de ... FP en Azuaga y la rama Agraria en Llerena y Badajoz. Trabajé varios años en una tienda de artículos para señoras en Madrid: joyas, ropa, lencería… Tenía unas 40 compañeras y yo era el único hombre. Manejaba un pantógrafo para grabar joyas, relojes, bolígrafos, plumas… Volví a Extremadura para trabajar en el sector agropecuario como gestor de grandes explotaciones agrícolas en Mérida y Herrera de Alcántara durante tres años y medio, pero siempre acaricié la idea de abrir una librería.

–Y la idea se sustanció.

–Alquilé con un amigo un local en la plaza de la Merced y estuvimos año y medio como sociedad. He sido lector toda la vida, pero el negocio del libro es diferente. Él lo dejó, yo tuve el atrevimiento de comprar este solar, cerca del Ayuntamiento de Azuaga, entre las plazas de la Merced y del Cristo, y nació la librería Alejandría. En Azuaga, hay otras dos papelerías que también venden libros.

–¿Por qué Alejandría?

–El apellido Alejandre es común en Azuaga, así se apellidaba mi socio, Julio Alejandre, y la gente creía que esa era la razón del nombre. Pero es por la gran biblioteca de Alejandría. Abrí hace 19 años y como librería-cafetería llevo una docena de años.

–¿Libros y más?

–El proyecto fue siempre hacer presentaciones de libros y diversas actividades. Desde la covid, llevamos unas 300 presentaciones y este año superamos las 15 en septiembre.

–Azuaga queda lejos.

–Pero los escritores son unos locos aventureros y vienen a presentar sus libros desde Burgos, Galicia o Barcelona, caso de Rafael López Vilas, muy potente y transgresor, o Vicente Corachán, que escribe novela negra y es detective. Las presentaciones son una aventura, a veces se llenan y a veces no, pero el ambiente es muy cálido. Además, Azuaga es un pueblo muy activo. La Escuela de Música se mueve mucho, hay buena calidad de vida y funciona una asociación de escritores, Entre Pueblos, presidida por Julio, mi antiguo socio y escritor reconocido, que organiza jornadas literarias, café poético, etcétera.

–Alejandría no parece una librería comercial.

–Si me piden un libro comercial, lo traigo, pero prefiero centrarme en novedades de editoriales pequeñas como La Herida, de Sevilla. Con las grandes editoriales solo trabajo por encargo. Lo que sí somos es una familia maravillosa. La gente viene, se sienta, coge un libro de cuatro estanterías-biblioteca al servicio de los clientes, se toman un café, desayunan, leen un rato. También se viene a trabajar, tenemos wi-fi, abrimos los sábados y las mañanas de los domingos.

–Estantes con libros, una mesa con novedades fundamentalmente extremeñas, seis mesas de cafetería, cuatro rincones con sofás, una mesita para niños. ¿Se entiende en Azuaga su concepto 'libros más café'?

–No se acaba de entender del todo, pero también le digo que la clientela que tengo es exquisita. Viene bastante gente de fuera que nos conoce por las redes sociales.

–He visto por ahí libros de la editorial El Ojo de Alejandría.

–Efectivamente, otro de los atrevimientos fue fundar una editorial con ese nombre. Habré editado 15 libros de autores de la zona. Después tengo una sección de libros de viejo que voy comprando y en las estanterías, a disposición de quien viene, está parte de mi biblioteca personal y de otra gente. También organizamos recolectas de libros entre amigos y conocidos para trasladarlos a la cárcel de Cáceres. En el último viaje, llevamos varias cajas.