HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Calero, en su librería–cafetería de Azuaga. ESPERANZA RUBIO
Gente que interesa... Manuel Calero

«Mi clientela es exquisita»

Librero y hostelero en Azuaga. Regenta la sorprendente librería cafetería Alejandría

J. R. Alonso de La Torre

AZUAGA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Manuel Calero Vázquez (Malcocinado, 1962) se presenta: «Mi padre se dedicaba al campo y mi madre era ama de casa. Estudié la rama Administrativa de ... FP en Azuaga y la rama Agraria en Llerena y Badajoz. Trabajé varios años en una tienda de artículos para señoras en Madrid: joyas, ropa, lencería… Tenía unas 40 compañeras y yo era el único hombre. Manejaba un pantógrafo para grabar joyas, relojes, bolígrafos, plumas… Volví a Extremadura para trabajar en el sector agropecuario como gestor de grandes explotaciones agrícolas en Mérida y Herrera de Alcántara durante tres años y medio, pero siempre acaricié la idea de abrir una librería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  7. 7 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  8. 8 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  9. 9 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  10. 10 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Mi clientela es exquisita»

«Mi clientela es exquisita»