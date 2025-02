¿Cómo reclamar al seguro si has sido víctima de las últimas inundaciones?

Es ingeniero técnico industrial, profesión antes conocida como perito industrial, muchos de los cuales han pasado los últimos días revisando qué queda y qué falta en las más de cien casas extremeñas anegadas por la borrasca Efraín. José Luis Guisado tiene 27 años de experiencia ... realizando peritajes y en la actualidad pertenece a la junta directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz. De entre los casi 900 colegiados, Copitiva tiene un listado de compañeros que son peritos al servicio de la Administración, que los pide cuando los necesita. Desde el pasado 13 de diciembre varios han estado a disposición del Ayuntamiento de Badajoz para evaluar daños ocasionados por la última riada.

–Según las trabajadoras sociales que han estado orientando a los afectados, muchos de ellos carecían de seguro de hogar, ¿en qué cambia su situación?

–Tener seguro en este caso básicamente ayuda a darle más agilidad a los trámites. Llamas a tu seguro y ya está, pero como la entrada de agua se ha debido a adversidades meteorológicas todos estos siniestros pasan al consorcio y automáticamente se pone en marcha todo el proceso. Al no tener seguro pueden recurrir al consorcio de seguros, pero el trámite es un poco más lento. El perito le hará un informe pericial y lo pondrá al servicio de la administración para que haga lo que proceda.

–¿Lo que ha pasado en Gévora, Valdebótoa, La Roca y otros municipios afectados el pasado día 13 por Efraín es consorciable?

–Sí, consorciable es siempre que el agua entra desde la calle. Si estás en tu casa y te entra el agua por la puerta de casa, del patio o sale por la taza del váter eso son siniestros consorciables. Si en cambio cae desde el tejado ya entonces es agua de lluvia y habrá que ver la cantidad que ha caído.

–¿Hay umbrales de litros por metro cuadrado de lluvia o kilómetros por hora de viento para que se activen las indemnizaciones de los seguros en casos de goteras o desperfectos?

–Eso hay que verlo por cada población concreta. Normalmente en las compañías se establece un límite a partir de los 40 litros por metro cuadrado a la hora. Esto de la hora es importante porque mide la intensidad de la precipitación. Puede que hayan caído 80 litros durante todo el día, pero hay que verlo por hora. Hay otras compañías que lo hacen de otra manera, pero en este caso concreto de riadas prima que se han producido daños globales por lluvia y, aunque no se hayan superado algunos límites, se considera que han sido daños generalizados por condiciones meteorológicas adversas y se suele cubrir.

Ampliar José Gil Guisado, especialista en ruidos y con 27 años de experiencia como perito, en su oficina de Don Benito. Estrella Domeque

–Entonces para acceder a una línea de ayudas tiene que pasar obligatoriamente un perito, no vale la evaluación de los daños que haga la trabajadora social, ¿es así?

–Sí, porque (la trabajadora social) la parte técnica no la aborda, por eso el perito corrobora el origen de todo lo que se derrama. En este caso está muy claro, pero no siempre es así y el límite es más difuso. El perito ve lo que ha pasado y luego que lo que la persona declara pertenece a este tipo de suceso. Y a partir de ahí, si ya se tiene claro el origen y los daños, se puede hacer una valoración previa o se dejan indicados los daños que se han producido por este tipo de siniestro.

–Muchos enseres se sacaron de las casas para poder limpiar. Cómodas, sillas, colchones, somieres y otros muebles usados sin apenas valor en el mercado, ¿esto se valora muy a la baja o el equivalente a ese producto nuevo?

–En un caso normal, dependiendo de la compañía, se ve el valor nuevo o de reposición dependiendo de la antigüedad y se valora la reposición de enseres similares. Una máxima del seguro es no perjudicar al asegurado. En este caso si valoras la antigüedad se queda sin nada, por eso se valora como algo nuevo de similares características. Si una mesa es de madera se ve como una nueva porque eso con tiempo se estropea, pero si es algo de plástico que lo limpias y ya vale, lo que se valora es la limpieza porque el elemento valorado se limpia y tiene plena validez. De ahí el trabajo del perito, ver qué tiene reposición y qué no y qué se puede limpiar o no.

–¿Cómo se procede en el caso de la comida, exponen los afectados lo que se ha llevado el agua?

–En un caso normal se pide ticket de compra. En este caso si las cosas que se han estropeado el perito las puede ver podrá hacer un listado. Si no existe ya porque lo ha tenido que tirar o se lo ha llevado el agua tendrá que mostrar una factura, ticket o algo que confirme lo que había en la casa.

–¿Notan ustedes que algunas personas traten de sacar alguna ventaja en la peritación?

–En estas circunstancias especiales no, porque aquí predomina la desesperación de la gente por lo que ha pasado. En otras circunstancias se ve de todo. Aun siendo la máxima no perjudicar al asegurado y en caso de duda beneficiarle, el perito tiene que ver la realidad del asunto, y si hay gente que dice que tenía en su casa cuatro jamones, tres lomos y cinco morcones pues eso no es muy normal en una casa. No se duda, pero tendrá que demostrar dónde los ha comprado porque eso no suele ajustarse a la realidad de una vivienda.

–¿Hay tensiones durante un peritaje?

–Dependiendo de la gravedad del siniestro. En este que acaba de ocurrir, que ha sido bastante serio, a priori puede haber una pequeña desconfianza por temor a ver qué me quitan, pero cuando ese perito es profesional en breves instantes ese temor desaparece porque ven que el perito solo pretende reflejar la realidad de lo que ha pasado y, como decía antes, beneficiarle en todo lo posible, nunca perjudicarle.

–Hasta ahora hablábamos de hogares, pero también hay negocios y explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas en la región, ¿qué deberían saber?

– El concepto es básicamente el mismo. Cada uno tiene su pólizas, pero los condicionantes para el peritaje son los mismos: qué ha pasado, cuáles han sido los daños y qué cubre la póliza. Aunque si interviene el consorcio las condiciones ya están por encima de lo que diga la póliza y se contemplan otras circunstancias específicas y concretas de catástrofe.