Guillermo Fernández Vara PABLO CALVO Cáceres Miércoles, 31 julio 2019, 07:47

– ¿Qué ha fallado en la investidura de Pedro Sánchez?

–Ha fallado que el resto de partidos acepten lo que las urnas dieron. Es que no hay otra opción. A diferencia de lo que ocurrió en 2016, aquí solo hay una opción que es un gobierno del PSOE. Esto es lo que tenían que entender tanto Podemos como Ciudadanos y el PP. Es decir, aceptar que si uno no puede gobernar, tiene que dejar gobernar, que es la máxima que yo he defendido siempre. Pero el bloqueo institucional es un disparate.

–Esa opinión contradice el famoso no es no de Sánchez a Rajoy.

–Bueno, yo he defendido siempre lo mismo y lo voy a seguir haciendo. Un partido como el nuestro que tiene la responsabilidad histórica de haber sido la elección de millones de personas a lo largo de mucho tiempo, tiene que saber estar en los momentos más complejos al lado de su país. Y como para mí lo primero es España y todo lo demás va en segundo lugar, defiendo que se gobierna o se deja gobernar.

–¿Realmente se quiso alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos?

–Es la primera vez que un partido que ha ganado con claridad las elecciones cede una parte importante de su gobierno, incluyendo una vicepresidencia, a otro partido. Lo que no se puede pretender es que haya dos gobiernos en uno. Los decretos y las leyes, que es como se gobierna, no los aprueban los ministros, sino el Gobierno y el Parlamento.

–¿De este bloqueo cómo se sale?

–Pues a ver si agosto refresca las mentes y se acepta que no puede haber otras elecciones en noviembre. Porque en esas fechas estaremos en plena crisis del 'brexit' y vamos a ver qué pasa con la sentencia del Procés. Yo tengo claro que no se puede ir otra vez a elecciones... aceptar eso sería aceptar el fracaso de la política.

–¿Pero ve posible todavía el gobierno de coalición o cree que habría que apostar por atraer a Ciudadanos, incluso al PP?

–Yo creo que llegados a este punto, este es un problema de todos, y todos tienen que buscar soluciones. Es un problema que haya partidos que carecen de historia y por eso tienen la estrategia tan a corto. Si se quiere exigir cosas, que exijan, te pueden poner condiciones, vamos a hablarlas.

–¿Pero ve opciones con Cs?

–Ciudadanos ha iniciado una senda que es difícil de reconocerlo. Venía a ocupar un espacio, que existía, en el centro derecha español, pero de pronto se ha puesto a competir a ver quién es más de derechas con el PP y con Vox. Alguien tiene que poner los intereses de España por encima de los propios. Si no, habrá que ir a elecciones. Yo solo veo elementos negativos con una repetición, nadie va a ganar con ellas.

–¿Le gusta el gobierno de coalición del PSOE en Navarra?

–No, me gustaría que no tuviera que depender de Bildu, aunque nada se ha negociado con ellos. Este es uno de los casos en que hay que hacerse una pregunta: si Bildu no apoya con su abstención el gobierno de María Chivite (PSOE) estaría votando con Navarra Suma (PP, Cs y UPN). ¿Eso sí se puede? Hay una doble moral en la política española que me sonroja. ¿Cuántas veces tenemos que demostrar lo que ha hecho el PSOE por este país en materia antiterrorista?

–El PSOE podía haber dejado gobernar la lista más votada, Navarra Suma.

–El voto de Bildu hubiera sido también decisivo.