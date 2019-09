Clamar contra la injusticia

Se atisban nubarrones en el horizonte. El incesante goteo de cifras refleja que la economía va de mal en peor, aquí y en el mundo entero. La cosa pinta mal, aunque no para todos. Hay una minoría muy minoritaria para la que todo seguirá yendo bien o mejor: los superricos, esos que declaran a Hacienda un patrimonio de más de 30 millones de euros. Su número se más que triplicó entre 2006 y 2017, al pasar de 200 a 611, representando el 0,3% de los contribuyentes españoles, según la Agencia Tributaria. Y su fortuna se más que duplicó entre 2011 y 2017.

Según un informe de Intermón Oxfam, el 10% de los españoles más pudientes concentra más riqueza neta nacional (un 55%) que el resto de la población junta. En 2009 concentraba un 47%. Y el 1% con más ingresos acumula el 24%. En 2009 era el 17%. En cambio, el 50% más pobre acumula el 7%, cuando en 2009 era el 11,5%.

Estos datos constatan que la desigualdad entre los que más y menos tienen aumentó durante la Gran Recesión, y sigue aumentando, porque hubo un trasvase de riqueza de abajo a arriba. Se confirma así que el dinero se crea pero no se destruye, solo cambia de manos. También la máxima marxista de que el capital tiende a concentrarse en cada vez menos manos. El resultado es un mundo cada vez más injusto en el que el futuro ya no es sinónimo de progreso. Antes la vida de la mayoría mejoraba generación tras generación. Ya no. Los datos de Opportunity Insights muestran que el 90% de los nacidos en 1945 vive mejor que sus padres, mientras que solo lo ha logrado la mitad de los que nacieron a mitad de los 80.

Lo peor es que la precariedad laboral y vital se está normalizando y asumiendo por buena parte de la sociedad como una desgracia y no como una injusticia. La diferencia no es baladí, porque, como explica Judith Shklar en 'Los rostros de la injusticia', «a menudo implica nuestra disposición y nuestra capacidad para actuar o no actuar en nombre de las víctimas, para culpar o absolver, para ayudar, mitigar o compensar, e incluso mirar hacia otro lado». Es decir, para conformarnos o rebelarnos. Si un hecho luctuoso es percibido como una desgracia, como inevitable, nos resignamos al sufrimiento porque «no se podía haber hecho nada». Si lo consideramos una injusticia causada por un agente público o privado malintencionado o negligente, nos indigna.

Para la politóloga letona de nacimiento y estadounidense de adopción, la función de la política, más que construir un paraíso en la tierra, debe ser prevenir la crueldad, el sumo mal, exorcizar el miedo de los más desfavorecidos. Como expone en 'El liberalismo del miedo', «el miedo sistemático es la condición que hace imposible la libertad y viene provocado por la expectativa de crueldad institucionalizada». Y quien vive en la precariedad no es libre, porque tiene miedo a perder el trabajo o a no encontrarlo, a no llegar a fin de mes. Y el Estado que permite eso es cruel. Y nuestra obligación como ciudadanos es denunciarlo, porque, como defiende Shklar, solo si clamamos permanentemente contra las injusticias podremos lograr que los gobernantes se impliquen más en mitigarlas. Para Shklar, el mejor sistema sería aquel en el que se da una «efectiva y continua participación ciudadana en la que nadie gana o pierde todo el tiempo». No es el caso de un mundo donde casi siempre ganan o pierden los mismos. Pero esta situación no es una desgracia inexorable, es una injusticia. No aceptarla, protestar, es el primer paso para cambiarla.