«Las ciudades tienen que buscar oportunidades diferentes al turismo» Martha Thorne fotografíada en el claustro del Complejo San Francisco el pasado jueves. :: l. cordero Martha Thorne, directora ejecutiva del premio Pritzker de Arquitectura, participó el pasado jueves en un congreso sobre el derecho a la vivienda en Cáceres CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 31 marzo 2019, 13:30

Conoce todos los secretos del premio Pritzker de Arquitectura, el galardón más importante del mundo en esta disciplina, porque es su directora ejecutiva desde el año 2005. Martha Thorne (Estados Unidos, 1953), decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño IE, participó el pasado jueves en el congreso 'Construyendo el derecho a la vivienda', que reunió durante dos días en Cáceres a personalidades de la arquitectura y el diseño junto a expertos del mundo académico y representantes institucionales. Thorne aboga por una arquitectura y un urbanismo pegados a la sociedad y que sirvan para resolver problemas.

-Lleva bastantes años dirigiendo el considerado premio Nobel de la arquitectura. ¿Se valoran cosas diferentes en los últimos años a la hora de premiar proyectos?

-Con el paso de los años lo que veo es una evolución del premio, y esa evolución no sigue una línea recta en una misma dirección. En los primeros años se premiaba la firma del arquitecto y esos edificios singulares más monumentales. Ahora hay más debate sobre temas como sostenibilidad, la ciudad, el servicio a la humanidad. Alejandro Aravena (Premio Pritzker 2016) ha hablado en este congreso sobre la política social de vivienda. Antes los arquitectos no podían participar en eso, se limitaban a la parte física.

-¿Se puede considerar el arquitecto un agente social?

-Exacto. El japonés Shigheru Ban ganó el premio Pritzker en 2014 y el jurado en su texto destacó sus construcciones en respuesta a desastres naturales. Plantea estructuras de tubo de cartón, materiales locales baratos que la gente podría ensamblar para protegerse hasta que se tomaran medidas más permanentes.

-En arquitectura y urbanismo también se habla ahora sobre cómo hacer las ciudades accesibles a los que no producen.

-Sí, y yo creo que en España estamos adelantados en algunos temas. En Madrid una compañera, Inés Sánchez de Madariaga, lleva a cabo estudios sobre la igualdad de nuevas propuestas urbanísticas arquitectónica, evalúa esas ideas en términos de accesibilidad para ciertos sectores de la sociedad que muchas veces no tenemos en cuenta como pueden ser niños, ancianos, personas con discapacidad. Ella refuerza la idea de que el ciudadano no es un solo modelo, las aspiraciones, edad, posibilidades económicas y cómo se ve la vida es muy diverso aún viviendo todos en la misma ciudad.

Estrellas

-¿Ha pasado la época de los arquitectos estrella? Hemos visto mucho divismo y mucha exhibición en España.

-Primero hay que precisar qué es arquitecto estrella. Hay ciertas definiciones que están totalmente caducas. Arquitecto estrella que hace un monumento con mucho ego y del que no se puede justificar su uso en la ciudad o en la comunidad, no se puede ver cómo se va a mantener y cómo va a ser el uso futuro, ese tipo de arquitecto estrella ojalá que no exista ya. El arquitecto estrella que comprende la complejidad de los temas y aspira a una arquitectura que cumpla todas sus funciones, desde las físicas hasta a contribuir al entorno, la cultura y al espíritu humano y a aportar algo a los residentes, la buena construcción, la seguridad, la salud del edificio, ojalá que ese tipo de arquitecto estrella siga.

-Un reto para el urbanismo es el de las zonas despobladas. Las ciudades pequeñas son más vivibles, pero la tendencia es a las macrourbes más deshumanizadas.

-Es un problema de oportunidad económica. Habría que preguntarse por qué todo el mundo quiere ir a Madrid y no quedarse en una pequeña ciudad o en un pueblo, pero lo que sucede es que no hay oportunidad económica para desarrollar allí un trabajo digno. Yo no creo que lo ideal sea tener un país con ciudades del mismo tamaño. Lo que tenemos es que garantizar la elección, si alguien quiere estar en un pueblo pequeño, que tenga un medio de vida, que tenga una posibilidad de realizarse. La gente joven se marcha del pueblo y se queda la gente mayor, es algo triste. Las ciudades medianas tienen oportunidades, porque en una ciudad mediana la calidad de vida puede ser muy buena por la movilidad y cercanía.

-¿Cuántos habitantes son los ideales?

-No es un número, son otros factores. Cáceres tiene 95.000 y es un sitio magnífico. Pienso en Segovia, donde está mi escuela, que tiene unos 50.000. Segovia es una ciudad preciosa pero tiene que tener cuidado de no convertirse en una ciudad basada en el turismo de fin de semana.

-Cáceres podría tener un riesgo parecido. Es muy turística.

-Es un peligro en todo el mundo. Pero hay medidas que pueden tomar las ciudades para contrarrestar esa preocupación. En lugar de venir solo a ver monumentos hay oportunidades en Educación. Por ejemplo, si este congreso fuera para gente joven y durante una semana o 10 días o si hubiese posibilidad de pasar seis meses en Extremadura haciendo investigaciones de algún tipo sería una oportunidad. Estamos viendo que las artes creativas, estudios o empresas pequeñas, son motores para generar actividad económica. Con ese tipo de industrias podría haber diversificación.

-¿Es compatible con ciudades de este tamaño y tan monumentales como Cáceres que haya una buena arquitectura de vanguardia?

-La buena arquitectura está en todos los sitios al estar en un mundo global y con buenas comunicaciones. Lo fundamental es saber por qué se quiere hacer un edificio. Poner un monumento vacío no lleva a nada. Hay que meditar muy mucho qué puede ser apreciado por la población en cuanto a función o servicio y luego buscar a los arquitectos más adecuados para realizarlo. También es importante que haya un buen cliente perfilando, trabajando en conjunto y exigiendo. En España tenemos una forma de trabajar la arquitectura consistente en encargar un edificio sin saber muy bien por qué.