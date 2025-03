Ciudadanos pide sumar fuerzas para una manifestación en Madrid por el tren

Juan Soriano Jueves, 21 de julio 2022, 13:50 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

El coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, pide «sumar fuerzas» con el resto de grupos políticos y plataformas por el tren de la región para una movilización en Madrid «que demuestre al resto de la sociedad española que los extremeños no nos vamos a conformar» con el Alvia que se inauguró el pasado lunes y que lleva tres días de continuos problemas.

Tras los retrasos que se están produciendo en los tres primeros días de funcionamiento de los nuevos servicios ferroviarios, Salazar afirma que «no nos hace ni pizca de gracia que se sigan riendo de nosotros, que nos prometan un AVE que sabemos que no va a llegar y que tengamos trenes que solo funcionan bien cuando van montados en ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros o el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara».

El portavoz de Ciudadanos ha recalcado que los extremeños «no somos ciudadanos de segunda», sino que «tenemos los mismos derechos y pedimos dignidad». Por ello, el coordinador de la formación liberal ha anunciado que se reunirá con otras formaciones políticas de la región, así como con diferentes colectivos por el ferrocarril para convocar una «manifestación multitudinaria» el próximo mes de septiembre con el fin de reclamar un tren digno para Extremadura, tal como se hizo el 18 de noviembre de 2017.

Asimismo, Salazar ha asegurado que el cese del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea Madrid-Extremadura «no vale para absolutamente nada», sino que solo se trata de «una cabeza de turco». A su juicio, la mejor prueba es que no se han solucionado unas deficiencias que hoy han vuelto a quedar de manifiesto.

En su opinión, no se debería haber puesto en servicio esta línea «porque no está terminado el trabajo y no es lo que nos prometieron desde el principio de los tiempos», en referencia al AVE de Madrid a Extremadura y Lisboa.

Asimismo, considera que la consejera de Movilidad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, «ha tenido que salir a dar explicaciones porque ha habido cinco servicios en estos días y en todos ha habido incidencias y retrasos». Para Salazar, lo que hace el Gobierno regional «es eximirse de responsabilidades y se las ha echado al Ejecutivo nacional.

CCOO

Mientras, desde CCOO Extremadura, su secretaria general, Encarna Chacón, ha considerado «triste» que la puesta en servicio del tren Alvia en Extremadura haya comenzando con «multitud de incidencias», por lo que ha reclamado que «se solucionen por parte de los responsables».

«Es triste que nuestra región, al inicio de ese proceso que era tan esperado, porque hemos luchado toda la ciudadanía para tener parte de ese tren», ya que según ha recordado Chacón, aún no está electrificado, pero «es triste que solo iniciar ese pequeño paso se estén produciendo esa multitud de incidencias», recoge E.P.

La secretaria general de CCOO Extremadura ha reclamado a los ciudadanos que sigan «confiando en el servicio público» y que sigan utilizando el tren, tras lo que ha pedido que «estas incidencias se solucionen por parte de los responsables», como es Renfe.

Por eso, ha abogado por que el tren de Extremadura «deje de ser noticia», y que la región tenga «noticias mucho más agradables que transmitir a la ciudadanía», tras lo que ha considerado «lamentable» esta situación, que ha confiado en que «se solucione y podamos dar buenas noticias de que ese tren está funcionando y que la gente lo está cogiendo».

Así, Chacón ha destacado la necesidad de avanzar «en ese tren digno que desde CCOO estamos demandando al Gobierno central», por lo que ha reclamado «responsabilidades» a Renfe ante esta situación, y que «ponga todos los medios para evitar que eso ocurra», ha concluido.

También ha reclamado la dirigente regional de CCOO que «cuanto antes tengamos ya esas licitaciones y esa vía aprobada para que podamos tener ese tren que llegue de Badajoz a Madrid en las mejores condiciones», ha concluido.