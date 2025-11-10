Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España El tiempo de ahorro para la entrada de una vivienda en España se sitúa entre 8 y 34 años

Judith Rueda Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

La ciudad donde resulta más accesible comprar una vivienda está en Extremadura. Según un estudio de Raisin, se necesitan en promedio ocho años y 11 meses de ahorro para pagar la entrada. Hablamos de Mérida, donde, tal y como señala el citado estudio, la cuota hipotecaria mensual media se sitúa en 384 euros, dejando al propietario unos 230 euros para ahorro, descontando losgastos básicos.

En cuanto al tiempo, se estima que para pagar la casa en su totalidad se tardan unos 34 años. Estos tiempos de ahorro, cuotas y sueldo restante, junto a los costos de vida habituales en esta ciudad la posicionan como la más rentable en la que adquirir una casa.

Detrás de Mérida se sitúa Murcia, con un tiempo de ahorro estimado de unos ocho años y ocho meses. Aunque se tarde menos en pagar la entrada de la casa, se posiciona por detrás debido a que la cuota hipotecaria promedio es de unos 506 euros, dejando al usuario con unos 331 euros restantes. Esta elevación de precio, pese a dejar que el usuario ahorre más, posiciona a Murcia como la segunda ciudad del ranking. Aunque de igual manera que en Mérida, el tiempo estimado para pagar la vivienda se estima en unos 34 años.

Tarragona, Logroño y Toledo se sitúan por detrás con un periodo de ahorro de entre 9 a 10 años para finalizar el pago de la entrada de la vivienda. Además, la cuota hipotecaria se encuentra entre 600 y 700 euros dejando entre 300 y 250 euros restantes del salario para ahorro tras retirar otros gastos. El tiempo estimado para la finalización del pago no se aleja mucho de las otras dos ciudades situándose en 35 años.

En la otra cara de la moneda se encuentra San Sebastián como la localidad con los requerimientos más elevados para adquirir una vivienda. El tiempo estimado requerido de ahorro para la entrada se sitúa en 34 años y 3 meses, tardando más en pagar la entrada que en conseguir una vivienda en otras localidades. Con respecto a la cuota hipotecaria mensual, se sitúa en 2.183 euros, dejando al ciudadano en números rojos con -1.273 euros de ahorro descontando los gastos básicos. Por estos motivos el tiempo estimado para pagar la vivienda en su totalidad es de 59 años, convirtiéndola en la localidad más inaccesible de España.

Tras esta ciudad se sitúan Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Palma de Mallorca y Málaga, con un tiempo de ahorro requerido para la entrada de entre 33 a 22 años. Las elevadas cuotas de entre 950 y 1,700 euros deja en negativo el salario restante para ahorro, fluctuando entre -750 y -400 euros tras pagar la cuota. Esto genera que el tiempo de total necesario para concluir el pago de la vivienda se encuentre entre 58 y 46 años.

El precio de la vivienda se ha disparado durante los últimos años, siendo cada vez más inaccesible para los jóvenes en las grandes ciudades. Esto está produciendo que cada vez más personas tengan que permanecer viviendo de alquiler más tiempo en las grandes ciudades o buscando una vivienda en localidades pequeñas pero teniendo que hacer desplazamientos grandes en coche para poder llegar a sus puestos de trabajo.

Temas

Mérida

Vivienda