«Para ciudad compraría otro, para viajar ni de broma»

Uno lleva siempre una alargadera en el maletero, otro se desengañó de los postes de recarga que hay en su ciudad, Badajoz, pero cuando viajó ... a otra población tampoco le fue mucho mejor. Cada vez se venden más coches eléctricos, pero son híbridos y también funcionan con gasoil. Según movilidadelectrica.com, ya hay más de un millón rodando por España y en marzo de 2023, el 4,89% de coches vendidos fueron exclusivamente eléctricos. Es cierto que a la par crece el número de postes de recarga en toda Europa y también en Extremadura, pero quienes poseen un coche exclusivamente enchufable no se fían y creen que queda aún muchos kilómetros por recorrer en este campo. Son extremeños y saben que es posible mejorar la red de recarga -más rápidas, más fiables- porque en Portugal lo han visto con sus propios ojos.

Además, opinan que es desconcertante al haber varios modos de recarga, formas de pagar, enchufes diferentes, aplicaciones que no dan la información de manera precisa, subvenciones lentas y engorrosas de tramitar... Con todo, valoran el ahorro en combustible y terminan poniendo los medios para poder recargar batería en casa.

Víctor León Propietario de Dacia Sprint «Con el coche bien, con los puntos de recarga fatal»

Ampliar Víctor en su garaje comunitario donde ya hay instalados dos enchufes de 56 plazas. Casimiro Moreno

En abril del año pasado compró un Dacia Sprint exclusivamente enchufable. «Di el paso porque es pequeño. Tengo otro de gasolina y uno de gasoil para viajar. El eléctrico lo quiero para uso urbano y con el coche bien, pero con los puntos de recarga fatal», declara este pacense. Usaba el de la piscina de San Roque, el cual ha suprimido el Ayuntamiento con la promesa del concejal de que lo recuperará tras realizar una queja por registro, si bien antes de su eliminación tampoco iba bien. «Teniendo dos tomas no permitía dos recargas a la vez. Otra vez acudí al del Viejo Vivero, de la misma empresa, y tampoco funcionaba. Lo más lejos que he pretendido ir es a Mérida y el día que fui el cargador de Juan Carlos I tenía telarañas».

«El mantenimento es muy deficiente por parte de los ayuntamientos, carga muy lenta, si vienen más deshabilitan los otros, no los actualizan...», todo lo cual le llevó a colocar un cargador propio en su plaza del garaje comunitario tras pedirlo a la comunidad, que por ley tiene que facilitarlo. Le costó 1.800 euros en total. En 56 plazas solo hay dos, dice. La subvención la pidió en diciembre de 2021 y se la han pagado en agosto de 2023. «El coche me costó 21.000 euros y te dan 7.000 máximo entregando un coche para desgüace, pero es un lío, piden muchos documentos una y otra vez. El concesionario debería tramitar la ayuda para que la gente se anime», señala Víctor Léon.

Ángel Muela Propietario de Peugeot Ion «Ir lejos es un poco angustioso por la incertidumbre»

Ampliar Ángel intentando recargar su coche en Badajoz. Pakopí

Ángel Muela vive a ocho kilómetros del centro de Badajoz, fue a comprar un patinete eléctrico y acabó comprando un Peugeot Ion enchufable con el fin de ahorrar combustible. Sabe que su modelo no es para viajes largos, pero esperaba que los puntos de recarga de su ciudad fueran más fiables. Muela tiene localizados los que funcionan, como el de El Faro, dice, el de Ifeba porque tiene varios tipos de carga, el de la Estación de Autobuses, en la Universidad..., pero lamenta que otros muchos no den las prestaciones esperadas. Su reflexión en estos momentos es que ha encontrado una solución para la ciudad, pero no para viajes. «Irse lejos sería un poco angustiosos por la incertidumbre, además de que en electrolineras ya piden un euro por kw. El mío tiene 15, pero hay algunos con 100 kw de Tesla, aunque lo normal son 85k kw».

Con todo, la autonomía que marcan no suele ser real, advierte. «Fui a una casa rural, salí con 127 km de autonomía, y a los 110 tuve que parar en un parque de bomberos con una alargadera, porque la velocidad, el viento o las cuestas influyen. De Badajoz a Madrid tendría que hacer cuatro recargas e ir a 90 para no agotar la batería. Sería casi imposible con mi coche, con un Tesla sí porque la gente suele hacer una recarga a la mitad, en Navalmora de la Mata. Me compraría otro, pero solo para la ciudad. Para viajar ni de broma».

David Martínez Propietario de un Tesla Model S «No puedes depender de los puntos de recarga públicos»

Ampliar David en el interior de su Tesla, un modelo más caro, pero de mayor autonomía y prestaciones. Pakopí

David Martínez es bombero, su parque está en Alburquerque, a 45 kilómetros de su casa, y en general viaja mucho. Un día echó cuentas y le cuadró apostar por un coche Tesla cuando esta marca tenía los coches más caros del mercado.

Según dice, su modelo, el Model S, le costó 40.000 euros de segunda mano, así que calculando que pagaba más de 400 de combustible al mes vio que la letra a pagar era menor. Las ruedas son especiales y son más caras y tampoco optas a subvenciones, reconoce, pero está encantado porque tiene otras prestaciones que el resto de marcas no dan, empezando por la autonomía.

«El mío tiene 400 kilómetros reales de autonomía. Para ir más allá de Madrid el coche te dice dónde y cuándo parar o si debes ir más o menos rápido, En ese aspecto Tesla está muy bien, pero hay sitios más rurales donde tienes que gestionar el viaje. El primero largo a Santander paré dos veces unos veinte minutos. Pero los cargadores Tesla suelen estar cerca de un resort y te tomas un café. En Navalmoral por ejemplo hay uno. Pero donde he visto que nos llevan mucha ventaja es en Portugal». David carga su coche en El Faro, en Ifeba y en algunos puntos de Diputación que funcionan. «Ahora mismo se puede cargar porque aunque a veces hay esperas no hay colas. Yo cuando empecé éramos dos en toda la ciudad, pero dentro de unos años será más complicado. Mi conclusión es que hay veces que vas a recargar y no siempre puedes, así que si tienes un coche eléctrico no puedes depender solo de los puntos de carga públicos, tienes que recargarlo en tu domicilio».