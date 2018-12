Cirigoncias

En la pared encalada de una cantina de Villanueva de los Castillejos, a la que habíamos ido para degustar bogas, pegado con celo, un folio lucía una leyenda escrita en rojo, engrosada con tres o cuatro pases de rotulador: «Aik Pancala». Detrás del mostrador, el tabernero, de forma compulsiva, se empeñaba en sacar brillo con su mandil a un vaso y apenas nos prestó atención, pese a que éramos los únicos clientes. A su espalda, en una cornisa llena de botellas, cogido entre dos de anís, otro folio con la misma leyenda: «Aik Pancala». Y sobre una apertura en arco, con cortinilla de cuerdas, que separaba el salón del servicio, nuevamente «Aik Pancala».

-¿Aik Pancala quien es?

-No es nadie. ¿No saben uztedes leer?

-Sí, pero no sabemos quién es y como lo anuncia tanto…

- ¿Uzté no sabe lo que es la k? ¿Con qué blanquean en su pueblo las paredes?

-¿Ah, K es la cal, se refiere usted a la cal? ¿Hay cal para encalar?

El tabernero cerró la mano y se golpeó la frente, mientras tiraba las cañas que le habíamos pedido.

-¡Joé, que lentitos, parecen ustedes guiris!

Comentando la anécdota a un amigo, me enseña unas fotografías que tiene guardadas en su móvil, de otro cartel clavado en la pared: «Alaguerta sevendenpes». Ante mi extrañeza, me lo tradujo: «A la vuelta se venden peces». Era solo un anticipo porque todavía guardaba dos perlas más: «Aguanobb» y «Elemilioe unsarasa». Agua no potable y Emilio es un afeminado. Y una pastoral de Porcuna: «Ellas deben venir piadosas y a rezar y ellos aseados».

Colgué las cinco joyas en un foro de Internet y llovieron sesenta y ocho parecidas, tentado sigo de sacar un libreto. En una pared, colindante a una iglesia de Cuenca: «Ladlastetas gordasanda con el Arcadio». A la entrada de Osuna: «Señores ladron cagontupadre te vui a corta los guevos». Y, debajo, la respuesta del ladrón: «Los melones que tesise eran pepino menos cabreo».

Los bandos municipales también tienen su sitio en el pedestal: «Queda prohibido caga y mea a los ojos de la gente de bien», «Prohibida la venta en el casco urbano», «Queda prohibido tirar basuras y cadáveres», «No se permite bañarse en la charca en tetas» y «Se prohíbe el cante en to el pueblo».

Jaime Álvarez-Buiza me pasa dos verdaderas galimatías:

«Isabel mia migo quica valla compre mi So. Adio coracon abracos. Pepe». (Isabel, mi amigo quizá vaya con permiso. Adiós, corazón. Abrazos. Pepe) Y un cartel en la feria de San Juan, de Badajoz: «Para osterne permio, aicederibalo do muñeco pa tra. (Para obtener el premio hay que derribar los dos muñecos hacia atrás)

Los anuncios también tienen su sitio: «Se venden pollos crudos» «Si trae perro déjelo fuera, si no, no», «Los martes cierro por pesca, los jueves por caza, sábado por la familia y el domingo para descansar», «Se necesita trabajador para trabajar».

También tres de venganza, escritos en las paredes de los aludidos: «Sigi tan puesto los cuernos, que sepas lo que duele», «Tu hija preña como tupreñaste a la Leo cabronazo» y «Tesecallo la tapia y no encima lastima jode».

Y para terminar, las denuncias de un famoso policía municipal de Écija: «Po corre enla vespa masdelacuenta». «Montar piripi en la bicicleta con dos chivo en las alforjas» y la tercera, que hubiera hecho feliz a Luis García Berlanga: «Por hace cirigoncias a esta autoridad tocándose los guevos con simulo»…

¡Feliz 2019 y que sea malo para los malos!