El cine se anima en la región En 2017 y 2018 se han producido una veintena de películas en Extremadura, más del doble que en los dos años anteriores, y la mayoría son cortometrajes | El único largometraje extremeño de 2018 es la cinta de animación 'Buñuel y el laberinto de las tortugas', que el próximo jueves sabrá si compite por estar en los Oscar como candidata a mejor película extranjera JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 1 septiembre 2019, 09:34

Juego de Tronos, la serie de HBO que finalizó su emisión en mayo de este año, convirtió varias localizaciones extremeñas en un plató de cine. No era la primera vez que sucedía, pero sí es una de las ocasiones en las que más repercusión ha tenido. En la comarca de La Vera se rodó 'Cerdita', el cortometraje que ganó el Goya al mejor cortometraje de ficción este año y la dehesa extremeña ha sido protagonista de más de una cinta documental.

Pero Extremadura no quiere conformarse con ser un mero escenario. «Pretendemos ser más que un lugar en el que grabar buenos paisajes», expone Rodrigo Rivas, director de cine. Eso no quiere decir que desde la región se desdeñe la posibilidad de negocio que hay al atraer a grandes producciones al territorio. Uno de los servicios que ofrece Extremadura Audiovisual -el área de cine de la Fundación Extremeña de la Cultura- es 'Caravana de cine', un proyecto que se encarga de buscar nuevas localizaciones para rodar en Cáceres y Badajoz. El año pasado ya se recorrieron las comarcas de Villuercas-Ibores-Jara, Sierra de Gata y Sierra de San Pedro-Los Baldíos, en la provincia cacereña, y las de Sierra Suroeste y Campiña Sur, en la pacense. «Extremadura tiene mucho potencial, porque los directores siempre están buscando lugares nuevos y en los que no se haya rodado antes», según Nuria Díaz, responsable del mencionado área.

Es, sin duda, una forma de hacer crecer el sector y de ofrecer opciones laborales a los profesionales extremeños para que puedan desempeñar su trabajo sin tener que irse fuera. «En la región no tenemos datos, pero atendemos muy poquitos rodajes cada año; atraer más sería muy positivo desde el punto de vista económico», reconoce Díaz. Mirando hacia Andalucía, esta comunidad recibió 1.408 rodajes en 2017, el último año que se incluye en las estadísticas, lo que supuso un impacto de más de 122 millones de euros y generó casi 22.000 puestos de trabajos para los profesionales andaluces del sector.

Otra manera de que la producción audiovisual despegue en la región es a través de los éxitos de los trabajos extremeños. Uno de ellos se puede dar el próximo jueves, 5 de septiembre, día en el que se sabrá si la alfombra roja más famosa del mundo, la que en la gala de los premios Oscar que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Americana llega hasta el recientemente nombrado Dolby Theatre, podrá o no contar con presencia extremeña en la noche del 9 de febrero de 2020, cuando se celebre la ceremonia.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas', película de animación extremeña realizada en los estudios Glow de Almendralejo, de una productora del mismo nombre y basada en el cómic del cacereño Fermín Solís, está entre las tres candidatas a representar a España en la categoría de mejor película extranjera en los premios más prestigiosos del mundo del cine. «Lo lógico es que gane Almodóvar», entiende José María Fernández de Vega, productor de la cinta extremeña que, pese a ello, no pierde la esperanza de viajar a Hollywood a principio del año que viene. «Creo que también tenemos opciones de entrar entre las diez candidatas a mejor película de animación», apunta.

Extremadura ya ha tenido otros hitos en el sector del cine nacional. 'Qué vecinos tan animales' (1998) logró un Goya a la mejor película de animación; 'Walls' (2014) hizo lo mismo en la categoría de corto documental, y Carolina Yuste volvió a poner a la región en el panorama cinematográfico con el Goya a mejor actriz de reparto en la gala de este año.

Son solo unos ejemplos y, sin embargo, esto no debe esconder que la producción cinematográfica extremeña está en ciernes y ni siquiera se puede hablar de un sector estructurado. «Somos algunas pequeñas productoras, formadas por dos o tres personas, y estamos dispersas», afirma Pedro Díaz, director de MediaVida.

En aumento

Los datos oficiales le dan la razón, la Fundación Extremeña de la Cultura tiene controladas 16 productoras, de las que una decena se definen como vinculadas al cine. Precisamente una de las tareas que tiene entre manos esta entidad -que depende de la Consejería de Cultura- es analizar los distintos ejes en los que trabajar. En este sentido, se decidió elaborar un catálogo de profesionales y empresas del sector. «El objetivo, más allá de conocer la realidad extremeña, es que las productoras que vienen a rodar a la región tengan más facilidad para contratar a profesionales que desempeñan aquí su trabajo», expone la responsable del área de cine regional.

Es el caso de Gracia Querejeta, que ha estado rodando este año en el parque del Príncipe de Cáceres 'Invisibles', su último trabajo.

Y es que las producciones extremeñas no generan muchos puestos de trabajo. En 2017 se hicieron once trabajos en la región, según el listado que maneja Cultura, y ocho en 2018. De ellos, doce fueron cortometrajes, que sigue siendo la opción preferida por los directores.

Aún así, los datos van al alza. Entre 2015 y 2016 apenas se produjeron nueve cintas, siguiendo la misma fuente. «Igual hay alguna producción que se nos escapa, pero no es lo habitual porque se suelen solicitar ayudas o pedir asesoramiento», detalla Díaz.

El apoyo económico al que se refiere son las subvenciones a la producción que concede la Junta y que se cifran en 250.000 euros para los largometrajes; 50.000 para los documentales, y 20.000 en el caso de los cortometrajes. «Hay años que la de los largos queda desierta, porque no se hacen», lamenta Rivas, que echa en falta un poco más de implicación de la televisión pública regional a la hora de promocionar los trabajos. «Que las ayudas incluyan un apoyo de la tele», reclama.

Otra de las líneas de subvenciones que demanda el sector son las destinadas al desarrollo, que es un proceso largo. Desde Cultura se asegura que se está trabajando para ofrecerlas y garantizar el apoyo en los cimientos de todo proyecto. «Al final, para hacer un largo se pueden conseguir 300.000 euros en ayudas, por lo que los costes se pueden ir hasta los 600.000 euros, que es una película de bajo presupuesto; así es muy difícil que la gente salte de los cortos a los largos, que debe ser el objetivo», entiende el productor de Glow.

Coproducciones

De esta forma, una de las fórmulas que defiende la administración regional es la coproducción con otras comunidades. Así es como se ha hecho en 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' y se trata de una solución a la hora de optar a fondos públicos de varios territorios y tener repercusión en más de una región. «Además, es una forma de aprender cómo se hacen las cosas en otros lugares y ponernos al día en un sector al que hemos llegado tarde», reconoce la dirigente del área de cine.

Igualmente, serviría para que las pequeñas producciones tuvieran más fácil alcanzar los últimos pasos del proceso. «La producción es precaria en Extremadura, pero lo que más cuesta es la distribución, principalmente porque ya se llega sin presupuesto a ese momento», remarca Rivas, que recuerda que en el caso de su última película, 'Garantía personal', la distribución se hizo casi de manera individualizada con los cines.

Los cortos cuentan en la región con el Catálogo Jara, que depende de Cultura y que se encarga de mover los trabajos por festivales nacionales e internacionales. Pero para los largos, hasta la fecha, no hay un apoyo de este tipo.

Paradigmático es el caso de la cinta de animación que aspira a ir a los Oscar que ni siquiera se ha estrenado en todos los cines de la región. «Hemos conseguido en toda España los mismos espectadores que van cada domingo a ver al Extremadura de fútbol en Almendralejo, unas 10.000 personas», dice Fernández de Vega, que apostilla que en un único fin de semana en Francia la película logró la misma taquilla que en todo el tiempo que ha estado en España.

Por eso, uno de los objetivos que persigue la Fundación Extremeña de la Cultura es la alfabetización audiovisual. «Los buenos creadores tienen que conocer el cine y si queremos audiencia tenemos que formar a los espectadores y facilitarles el acceso a las obras», detalla Díaz.

En esa línea se encuentran los festivales que existen en Extremadura. Actualmente hay 17 citas de estas características, de nuevo la mayor parte dedicadas a los cortometrajes, y con ellas se busca acercar el cine a las pequeñas poblaciones. Lo mismo sucede con la programación itinerante de la Filmoteca de Extremadura. «En la región hay mucho talento, ahora falta que se den los pasos adecuados para crecer a largo plazo», entiende el director de MediaVida.

Además del talento, entre las fortalezas cinematográficas extremeñas, los profesionales citan las oportunidades de deslocalización que en la actualidad presenta el cine. «Ahora se puede trabajar desde cualquier lugar, no es necesario estar en Madrid; hace unos años un proyecto como el nuestro hubiera sido imposible en la región», según el productor de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', que asegura que muchos profesionales que estuvieron en Almendralejo durante el trabajo en la película se hubiera quedado en la localidad si contara con oportunidades laborales. Aun así, Fernández de Vega es optimista y considera que se están dando pasos en la buena dirección en el sector del audiovisual en Extremadura .

productoras dedicadas al cine tiene controladas la Fundación Extremeña de la Cultura en sus listados; entre sus objetivos está crear un catálogo de profesionales del sector para facilitar que sean contratados en los rodajes que se hacen en la región.

festivales de cine se desarrollan en Extremadura, entre los que son mayoría los que se dedican a los cortometrajes. Es una forma de acercar el séptimo arte a pequeñas localidades y de realizar la labor educacional que tanto reclama el sector audiovisual.