Cine en versión extremeña: así sonarían las pelis más taquilleras si fueran de Extremadura Los humoristas Agustín Jiménez y David Puerto han hecho un 'rebranding' de las películas más icónicas del cine, con acento extremeño

Lunes, 6 de octubre 2025

El Pandegambas tiene un sabor muy extremeño… y no hablamos del clásico aperitivo chino, sino del podcast de humor que lideran David Puerto y Agustín Jiménez. Ambos presumen con orgullo y buen humor de sus raíces extremeñas cada vez que pueden, aunque siempre haya quien dude de sus orígenes. «Creo que les hicieron una prueba de ADN y el instituto racial de pureza de sangre lo certifica», responde Agustín con ironía a un seguidor que se pregunta qué saben ellos realmente de Extremadura. Y así, entre risas y guiños locales, el podcast se convierte en un homenaje hilarante a la tierra.

Si hace unas semanas se lanzaban a traducir el diccionario de palabras extremeñas a su público, ahora lo han hecho con varios clásicos del cine, a los que han hecho un 'rebranding' para bautizarlos al extremeño. Y el resultado es imperdible.

¿Recuerdas la película 'Colega, ¿dónde está mi coche'? pues en extremeño, bromean en su podcast, sería algo así como 'Acho, acho, ¿y el C15?'. No dejan de 'traducit' pelis taquilleras como 'Padre no hay más que uno', que quedaría '¿Otro muchachino?' en extremeño, y otros clásicos del cine con un acento extremeño que ya ha causado sensación en redes sociales.

Qué relación tienen con Extremadura

Agustín es extremeño de pura cepa y no duda en presumir abiertamente de ello: «Me hicieron un test de ADN y salió un 95% de Extremaduridad. Hablo castúo perfectamente y cocino migas casi sin ingredientes», bromea. David es madrileño, pero ha pasado largos veranos en nuestra tierra con su familia: «Cuando voy a Extremadura, porque mis padres viven en Valdemorales, pues voy en coche… ir en tren es imposible», señalaba hace un tiempo públicamente.

