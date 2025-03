Cincuenta pueblos de más de dos mil habitantes aún no depuran sus aguas

«Hay margen para mejorar en los vertidos industriales»

Francisca Tena Medina es jefa de Comunicación y Planificación Estratégica de Promedio, el consorcio medioambiental de la Diputación de Badajoz que gestiona el actualidad las depuradoras de 65 municipios, una cifra que crece cada año.

–¿La depuración total es posible?

–Es posible, necesaria y obligada. A la depuración plena vamos a llegar. Nos gustaría que en el horizonte del nuevo plan hidrológico de 2027 podamos haber avanzado bastante, aunque estamos en una época bastante insegura y la directiva de aguas residuales está en revisión y los parámetros de vertidos cada vez son más rígidos y exigentes. Pero queremos que en diez años hayamos alcanzado la depuración plena.

–¿Nos están sancionando?

– No me consta que haya sanciones, al menos importantes. Un municipio que tiene sus aguas depuradas paga un canon de vertido a un precio y si no las tiene depuradas a otro (cinco veces) más caro, siempre al responsable de la cuenca. Esto no son sanciones, viene de serie, y lo paga el titular del vertido, que siempre es el Ayuntamiento. Es pagable, pero a veces quedan expuestos a una denuncia penal.

–¿Hay resistencia por parte de alcaldes para que pongan en marcha un sistema de depuración?

–En nuestro caso no, todos los municipios están encantados de tener depuradoras. El problema es que históricamente las grandes infraestructuras han sido sufragadas por otras administraciones, los fondos se van acabando, a los municipios pequeños no les llegan y estos no tienen presupuesto para afrontar la construcción de una depuradora.

–¿Representan problemas los vertidos industriales?

–La industria debería verter a la red de colectores con unos parámetros establecidos de agua urbana, esto quiere decir que hay unas ordenanzas en los municipios que establece que una industria puede verter a la red con unos parámetros asimilables por una red de saneamiento urbana.

–¿Están en Promedio satisfechos con el nivel de vertidos de las industrias?

–Hay margen para mejorar, lo vamos a dejar ahí. El municipio debe ejercer la vigilancia y podría sancionar a las industrias.

–¿Existe tensión por este motivo entre alcaldes y grandes empresarios de su término municipal?

–Imagino que deberá haberla porque si el Ayuntamiento permite que las aguas industriales vayan sin tratar y lleguen a la red de saneamiento y luego a la depuradora, esta tendrá capacidad par asimilar ese vertido o no, según lo que llegue. La depuradora es un sistema vivo que se encarga de reducir la materia orgánica que llega a la instalación. Si a ese equilibrio le llega un pico que lo altera eso es un choque que a veces la depuradora no puede asumir. También hay que tener en cuenta que cada depuradora debe funcionar según unos parámetros que no son los mismos para todos los municipios. Dependen del estado ecológico de la masa de agua en la que vierten. Si está muy deteriorada, lo cual viene en el plan hidrológico de cuenca, estos organismos suelen ser más restrictivos a la hora de lo que viertas al cauce. Lo que sí hay es unos valores mínimos que cumplir.