Cinco preguntas y respuestas de la nueva campaña de vacunación contra la covid y la gripe

Celestino J. Vinagre Lunes, 26 de septiembre 2022, 13:39 Comenta Compartir

La nueva campaña de vacunación contra la covid y la gripe estacional arrancó este lunes en Extremadura con la inmunización a personas mayores que viven en residencias. También para los centros con residentes discapacitados y para todo tipo de personal sociosantario. El número total de personas destinatarias de estos nuevos pinchazos se cifra en 345.000 entre esta última semana de septiembre y diciembre.

1 ¿Quiénes se vacunan hoy?

Entre hoy y el viernes próximo viernes se empieza a vacunar a residentes en centros de mayores y en centros de discapacitados, además de iniciar la vacunación en personal sociosanitario en general, sin franja de edad concreta. Son algo más de 30.000 personas las que pueden recibir las vacunas en esta semana. Las vacunas son de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

2. ¿Es obligatorio vacunarse de la gripe y la covid a la vez?

No. No es obligatorio. Como tampoco lo fue en las anteriores campañas. Pero sigue siendo aconsejable, indican los expertos. Una vez decidida la persona que se vacuna, se puede poner solo la la gripe y no la de la covid o al revés, solo la de la covid y desechar la preparada contra la gripe estacional. Tampoco es obligatorio que si vas a recibir la vacuna recibas las dos a la vez. Eso sí, lo recomendable, es que pongan las dos, como ya ocurrió en la anterior campaña. Es la recomendación que traslada el SES, que se pongan las dos vacunas a la vez.

2 El resto de las personas mayores, ¿cuándo recibirán las dosis y dónde?

Las personas mayores que no vivan en residencias, las recibirán en centros de salud, preferentemente, pero también en consultorios locales. El SES no descarta tampoco que se recuperen vacunódromos pero de momento será solo en centros de salud y consultorios. En cuanto a fechas del 3 al 7 de octubre se incorporarán a esta campaña las personas que tengan 85 o más años de edad, y se seguirá vacunando al personal sanitario. Para la semana del 10 al 14 octubre lo harán las personas que tengan entre 80 y 84 años. Sumados estos dos grupos de edad, la población es de 80.000 personas. Entre el 17 de octubre y el 4 de noviembre se incorporarán las personas de 60 hasta 79 años a esta campaña que finalizará a finales del mes de diciembre. Este último grupo estaría constituido por 235.000 personas.

4. ¿Se pondrá la vacuna a los menores de los 60 años?

No. En principio, no. No hay nada sobre generalizar la vacunación por parte de la ponencia de vacunas. En una entrevista hoy en Canal Extremadura, Ceciliano Franco, gerente del SES ha aventurado que existe esa posibilidad aunque de momento no hay nada oficial.

5 ¿Por qué hace falta esta dosis de recuerdo contra la covid?

En abril el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la EMA (Agencia Europa del Medicamento) pidieron que se inoculara la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Entonces, Carolina Darias, ministra de Sanidad aspiraba a que, para la cuarta dosis, pudiera utilizarse la vacuna española de Hipra, «que además, al ser de otra farmacéutica, hubiera servido para cumplir con la recomendación de la pauta heteróloga», subraya Fernando Moraga- Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Pero la EMA aún no ha dado su visto bueno al compuesto de la farmacéutica Hipra y se ha optado por seguir con la dosis de recuerdo porque el cuarto pinchazo sigue siendo necesario. «Estas vacunas servirán para prevenir enfermedades graves», destaca el vacunólogo. Son muy recomendables sobre todo en el grupo de mayores de 60 años y en las personas con varias enfermedades, que son las que sufren más riesgo de desarrollar una enfermedad grave.