Estas son las cinco noticias más vistas de la semana

Lunes

Bendita locura de procesión en honor a la Virgen de la Estrella

El pasado domingo pasará a la historia como el del traslado de la Virgen de la Estrella a su santuario de Los Santos de Maimona, tras la cruel decapitación que tuvo lugar por parte de unos desaprensivos ladrones el miércoles santo. El profesor Juan Manuel Moñarro hizo en Sevilla una cabeza idéntica a la que aún no ha aparecido, y el pueblo entero de Los Santos aceptó como suya la nueva con no pocos elogios a las 'manos benditas' del escultor.

Martes

«Nos han engañado», dicen en el gimnasio de CR7 sobre el Zara de Menacho

El contrato que la propiedad del antiguo Zara de Menacho ha firmado con Perfumerías Arenal este fin de semana ha caído como un jarro de agua fría en la cadena de gimnasios de Cristiano Ronaldo, CR7 Fitness By Crunch. Estos últimos abrieron las negociaciones antes de mayo, pero las conversaciones se alargaron sin llegar a firmar un contrato y, al final, la propiedad cerró el acuerdo con Arenal este fin de semana. Estos centros deportivos ya cuentan con un establecimiento en la avenida Antonio Masa, cuyo responsable, Pedro Gómez, ha estado inmerso en la operación para crear un gimnasio de varias plantas en el antiguo teatro.

Miércoles

Comienzan en Mérida los sondeos para la alta velocidad en el trazado más urbano

Un grupo de operarios ha iniciado esta semana los primeros sondeos junto al puente romano del Albarregas para construir luego una vía más ancha por la que pasará el tren de alta velocidad en el trazado ferroviario urbano. Hay que recordar que el ancho actual por esta zona del barrio de las Abadías tendrá que ampliarse con los servicios del AVE, lo que obligará también a reforzar la pasarela por la que ahora salva el tren el Albarregas en las Abadías. Las catas que se están haciendo son el primer paso para levantar más adelante la estructura ferroviaria.

Jueves

Dos localidades de Extremadura se cuelan este miércoles entre las diez más lluviosas del país

La esperada y necesaria lluvia empieza a regar Extremadura. La borrasca atlántica 'Armand' que está comenzando a barrer la comunidad extremeña está dejando precipitaciones con importantes cantidades de agua, especialmente en el norte cacereño. Sin embargo, los datos están lejos de ser suficientes para paliar la sequía y el déficit de agua que registra la región. Se trata de la primera borrasca de gran impacto de la temporada y provocará un cambio de tiempo «importante». Según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este temporal dejará lluvias «generosas» sobre todo en la vertiente atlántica hasta el lunes.

Viernes

Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz: «Amenazaron a mi mujer y mis hijos para que vendiera»

Joaquín Parra rompe su silencio. Desde que salió de prisión le ha costado retener su carácter impulsivo y no saltar al ruedo para decir todo lo que piensa. Siempre ha sido así y cuesta verle tragar sapos sin pasar al ataque. Ahora se decide a hablar, aunque se tiene que morder la lengua para no perjudicar su causa judicial, de la que aconsejado por su equipo de abogados prefiere no entrar. Pero ya no puede más con todo lo que está sucediendo y accede con la condición de que la conversación gire solo sobre el Badajoz del que asegura que vino «de corazón porque si lo hago con la cabeza no vengo».