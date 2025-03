Las cinco noticias más vistas de la semana

REDACCIÓN Sábado, 2 de abril 2022, 14:13 Comenta Compartir

«Ruego al SES que no vuelva a derivar a una clínica el aborto que tienen que hacer ellos»

La vida de María Rosa Martín y Carlos Bolaños tiene marcada a fuego la fecha del 28 de diciembre de 2018. Ese día, ellos miraban con ilusión la pantalla de la ecografía de su segundo hijo, en la primera revisión de las doce semanas, mientras la cara de la ginecóloga que les atendía adoptaba un rictus indescifrable. Les extrañó que les pidiera un momento para buscar a otro compañero. Otro médico entró, miró la pantalla, le dijo a la ginecóloga que estaba en lo correcto y salió de la consulta.

Talgo no descarta construir trenes en la plataforma logística de Badajoz

Talgo no ha descartado construir su factoría en la plataforma logística de Badajoz. La situación es hoy la misma que hace dos años, cuando dio los primeros pasos. La compañía está pendiente de lograr unos contratos con Renfe para construir trenes de hidrógeno. En caso de que los consiga y de que sus otras fábricas no puedan asumir el encargo en ese momento, la compañía levantaría su nueva planta en la plataforma logística.

Así es el Palacio de Mirabel donde se casarán Isabelle Junot y Álvaro Falcó

Las puertas del Palacio del Marqués de Mirabel de Plasencia se abrirán este sábado para celebrar el enlace de Isabelle Junot y de Álvaro Falcó, una de las primeras bodas de la jet set de la temporada. Estas instalaciones abrieron al público en 2011 pero solo reciben visitas en ocasiones contadas, como el Martes Mayor de Plasencia y en los últimos años ha sido escenario de series como 'Hernán Cortés', protagonizada por el actor Óscar Jaenada o la norteamericana de ficción, 'Still Star Crossed', que recrea la historia de Romeo y Julieta. Pero este fin de semana se vestirá de gala para acoger un 'sí, quiero' que será portada en muchas portadas del país.

La casa señorial de la Huerta del Conde en Cáceres abrirá al público para bodas y congresos

Situada frente a los juzgados de Cáceres, la casa señorial de la Huerta del Conde no pasa inadvertida entre quienes circulan por la Ronda de San Francisco. Tampoco pasa desapercibido su inmenso jardín, en pleno casco urbano y pegado a la Ribera del Marco, con una extensión de una hectárea de terreno.

Colas en las gasolineras extremeñas para repostar por el descuento de 20 céntimos por litro

«Llevo dos días esperando a hoy con el depósito en reserva. He llenado, echando 44 litros y me he ahorrado 8,8 euros». Ángel González, ticket de pago en mano tras salir de la estación de servicio de Cepsa en la avenida Reina Sofía de Mérida, se le veía contento. Sin euforias pero contento. «Es que llevamos unas semanas con los precios por las nubes y cualquier bajada es buena. Hombre, lo mejor es que baje el precio en sí mismo, no por este descuento pero todo lo que sea pagar menos es bueno», agregaba tras pagar 73 euros frente a los 81,8 que debía haber abonado. El emeritense ha tenido que esperar al menos diez minutos para llenar su coche porque había cola en esa gasolinera alrededor de las diez y media de la mañana. «Si ahora está esto así verás cómo se va a poner a las dos o a las tres de la tarde, cuando mucha gente sale de trabajar», remataba.

