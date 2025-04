Las cinco noticias con vídeo más vistas de la semana

REDACCIÓN Sábado, 25 de febrero 2023, 08:14 Comenta Compartir

Lunes

Desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz

El Vaivén recupera para Badajoz el trono de las comparsas 17 años después. Los inuts cazadores de ballenas han conquistado al jurado del desfile, el segundo puesto es para Los Lingotes y el tercero para Los Tukanes.

Martes

Un camión impacta contra la ermita de la Soledad de Cáceres y derriba parte de la fachada

Un camión de una empresa de lavanderías ha chocado en la tarde este lunes contra la ermita de la Soledad de Cáceres, derribando parte de su fachada. El impacto ha afectado a una pared del templo y ha provocado grietas en su interior.

Miércoles

Llega la sentencia del Peropalo

Quemado y descuartizado, mientras la multitud jaleaba la figura de este mítico personaje, despidiéndolo hasta el año que viene. Así ha finalizado la fiesta de Pero Palo, ajusticiado este martes en la plaza de Villanueva de la Vera, tras varias jornadas de intensa fiesta en las que la gran afluencia de visitantes ha sido la tónica general.

Jueves

Los mejores momentos del Carnaval de Badajoz

El Carnaval de Badajoz ha dejado esta edición de 2023 momentos inolvidables y cifras únicas. Ha dejado datos históricos, como que es el Carnaval más largo de su historia. Es el primero que dura 10 días.

Viernes

Emilio Tuñón se consagra como el arquitecto del Cáceres contemporáneo

Al arquitecto Emilio Tuñón Álvarez (Madrid, 1958) le pusieron en bandeja elegir la ciudad en la que recibiría el Premio Nacional de Arquitectura y no dudó en hacerlo en Cáceres, como recordaba antes de ser galardonado. «La gente decía por qué no vas a Zamora, donde está tu primera obra, en esa vocación de no hacer todo en Madrid, pero yo llevo 20 años viniendo a Cáceres, tengo amigos, me gusta la gente con la que estoy, me gustan los edificios que me acogen, me siento un poco en casa».

Temas

Extremadura