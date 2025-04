Estas son las cinco noticias con vídeo más vistas de la semana

Marta Muñoz Sábado, 28 de mayo 2022, 10:09 Comenta Compartir

LUNES

Un lince ibérico se 'empadrona' en Esparragosa de Lares

Se siente como en casa por Esparragosa de Lares. Desde hace unos días, un lince ibérico visita este pueblo y camina por sus calles como en su hábitat natural. No se asusta y se desplaza con total libertad y naturalidad sin que se asuste en absoluto de la presencia humana.Tal es así que ha sido fotografiado y grabado en vídeo por los vecinos en varias ocasiones. En uno de ellos se le ve merodeando por la terraza del restaurante El Paraíso paseando tranquilamente y accediendo a un huerto próximo para reposar ante la atónita mirada de los clientes.

MARTES

No toquen las tortugas del río Guadiana

No se las lleve a casa, no las lance al río y no las toque. Las tortugas de Florida campan a sus anchas por las márgenes del río Guadiana en primavera. Algunas superan los jardines y terminan atropelladas en las rotondas, otras pegan algún mordisco a quien las coge y todas buscan poner huevos en algún lugar blandito después de haber escarbado un agujero. Muchos de estos ejemplares de 'Trachemys scripta' estuvieron hace 15 ó 20 años en las terrazas de los pisos

MIÉRCOLES

Los guardias civiles de Badajoz practican tiro en una cantera llena de polvo, denuncia AUGC

La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Badajoz va a denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones de «insalubridad» que, según denuncia esta organización, afectaron este martes a las prácticas de tiro que realizó un grupo de agentes en el hueco de una cantera próxima a la ciudad de Badajoz.

Unos 50 agentes habían sido citados a las 9 de la mañana en la Cantera del Retiro, unas instalaciones próximas a la carretera de Campomayor a las que se accede desde la rotonda situada en las proximidades de la Plataforma Logística de Badajoz.

JUEVES

Masterchef rueda en el Templo de Diana y en el Teatro Romano

Despliegue con grúa, cámaras y atrezo en el Templo de Diana desde anoche por el programa de televisión Masterchef. A las nueve de la mañana se cortó hoy el acceso desde ambas esquinas. En la notaría y desde la heladería. No pudo evitar la productora de Masterchef la nube de curiosos a pesar del cierre. El voluminoso despliegue de equipos técnicos, los vigilantes de seguridad y la Policía Nacional en el entorno llamaba la atención a cualquiera que a esa hora bajara por la calle. Tres horas sin permitir el paso. Los dos bares del Templo tuvieron que posponer el montaje de la terraza.

VIERNES

Cornalvo quiere salvar a los linces de los peligros de la A-66

El director técnico del Parque de Cornalvo, Ángel Sánchez, explica que en la dehesa que hay entre Proserpina, Cornalvo y el término de Mirandilla se han visto tres ejemplares de lince ibéricos. En esa zona se ha desarrollado una población de conejos muy grande por la gestión que han hecho dos sociedades de cazadores, la de Mirandilla y la de Mérida. El conejo se ha ido extendiendo y han llegado allí linces. Ahora están tranquilos y se están instalando.El problema es que los tres ejemplares están en el borde sur del parque. Entre la Nacional 630, la A-66, la carretera de Proserpina y la de acceso a Mirandilla. Hay vídeos de la Casa de Campo de Mérida