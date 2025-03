Estas son las cinco noticias con vídeo más vistas de la semana

redacción Viernes, 15 de abril 2022, 18:27 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

Las celebraciones religiosas de la Semana Santa en Extremadura han estado muy presentes en los vídeos más vistos de los últimos días por los lectores de HOY.es.

Lunes

La Legión vuelve a exhibirse en Jerez durante la Semana Santa

Un domingo más pero un domingo más especial que nunca en Jerez de los Caballeros, que cuenta con una Semana Santa de Interés Turístico Nacional. Tras dos años de ausencia por la pandemia, en uno de los actos siempre más llamativos en el Domingo de Ramos jerezano, se recupera la costumbre casi ininterrumpida desde 1981. La Legión participó en la procesión de La Borriquita, de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario, que sale de la iglesia de Santa Catalina, pero como acto previo realiza una exhibición en la plaza de Vasco Núñez de la localidad de referencia de la Sierra Suroeste. Con un calor palpable -26 grados a la sombre- y la presencia de decenas de personas, cerca de un centenar de militares legionarios han participado en esta cita.

Martes

La Hermandad de los Comerciantes de Badajoz solo hizo un recorrido corto

Mirando al cielo cada minuto para al final decidir que después de dos años había que procesionar aunque la lluvia no invitara a hacerlo. Aprovechando unos minutos de tregua, la Hermandad de los Comerciantes decidió ayer lucir sus dos renovadas imágenes en un atípico Lunes Santo, aunque solo fuera por unos minutos y sin alejarse mucho de su templo. Preparar una procesión de Semana Santa no es sencillo. Menos aún cuando durante los dos años anteriores una pandemia letal obliga a las hermandades a permanecer en el templo. Pero la Semana Santa de Badajoz no entiende de dificultades y tras unos meses inciertos la Cofradía de los Comerciantes dio todos los pasos necesarios para poner en la calle las dos imágenes que procesionan el Lunes Santo:Jesús de la Humildad y María Santísima de los Dolores.

Miércoles

Martes Santo, corto y con retraso en Badajoz

Tras un Lunes Santo pasado por agua en el que la Hermandad de los Comerciantes de Badajoz tuvo que dar marcha atrás para poner a salvo sus imágenes del chaparrón que comenzó a caer a las diez de la noche, la ciudad de Badajoz vivió ayer martes una nueva jornada de nervios. La primera de las cuerdas de tormenta descargó pocos minutos antes de las 12.00 del mediodía y en las horas siguientes volvió a caer algo de lluvia. No era agua en cantidad pero sí la suficiente para que las juntas de gobierno aguantasen hasta el último momento para comunicar si había procesiones.

Jueves

Pasión por el Cristo Negro en la Ciudad Monumental de Cáceres

La cofradía del Cristo Negro desfiló en la madrugada del jueves ante la expectación de cacereños y turistas que se dieron cita en el Casco Histórico de Cáceres para seguir la procesión. La talla del Santo Crucifijo de Santa María, conocido popularmente como Cristo Negro, es del siglo XIV y su autor es desconocido.

La hermandad recuperó esta procesión en 1986, que cada año congrega a miles de personas en la Ciudad Monumental. Aquel año, un grupo de jóvenes cofrades se propusieron recuperar una procesión perdida con aires medievales y que suponía algo muy diferente de todo lo que hasta entonces existía en la fiesta.

Viernes

Badajoz abarrota las calles para reencontrarse con su Patrona

Badajoz esperaba con ganas a su Patrona el Jueves Santo. En su plazuela no cabía un alfiler al filo de las seis de la tarde. Con puntualidad, el portón de la ermita de la Soledad se abrió rompiendo el silencio y, al fondo, ella, la Patrona, con su candelería ya encendida, recibió el primer aplauso.

Poco a poco fue tomando forma un cortejo, el más numeroso en nazarenos, con el que empezó un Jueves Santo (inaugurado en la madrugada por el Prendimiento) de dulce.

Las hermandades de La Soledad, la Vera Cruz y el Resucitado con su Caridad hicieron sus estaciones de penitencia entre multitudes, vítores y aplausos con cada levantá.

Temas

Semana Santa de Extremadura