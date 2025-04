Lea las cinco noticias principales de este sábado, 25 de febrero de 2023

REDACCIÓN Sábado, 25 de febrero 2023, 22:27 Comenta Compartir

Extremadura conmemora su Estatuto con orgullo y emotividad en la Asamblea

Cuando nació Celia Romero Algaba en Herrera del Duque, en la comarca pacense de La Siberia, en Extremadura ya había Estatuto de Autonomía pero la región no gestionaba directamente ni la educación ni la sanidad pública. Planificar en el año 1995 dónde había que construir un colegio, un instituto, un centro de salud o un hospital se decidía en Madrid, no en Mérida. Poco antes de este mediodía, el talento de la cantaora herrereña, ganadora de la Lámpara Minera del Festival Internacional de Cante de las minas de La Unión, en Murcia, o sea, como los Grammy pero en cante, ha cerrado de forma emotiva un cumpleaños singular. Hoy hace exactamente 40 años se validó el Estatuto de Extremadura en las Cortes Generales y Celia Romero ha cerrado esta celebración en la Asamblea con una maravillosa versión del himno extremeño.

Las comparsas acuden desanimadas a la entrega de premios por la «desorganización» de la fiesta

El primer año que el Carnaval de Badajoz se alargó a un segundo fin de semana, las comparsas, murgas, artefactos y grupos menores lo vivieron sin saber en que punto de la ciudad podían disfrutar de este día de fiesta, ya que hasta las 16.00 horas no dio comienzo la 'Gran Gala de Carnaval' que finalmente se celebró en el recinto ferial Ifeba, donde fue trasladada por la previsión de lluvia que nunca cayó. Allí los grupos recogieron los premios obtenidos en los diferentes desfiles celebrados estos días en Badajoz. La nave de Ifeba se llenó casi al completo en una fiesta marcada por la desmotivación por la desorganización del Carnaval. «La entrega de premios es un reconocimiento al trabajo y hoy no nos dejan mostralo», comenta José Ángel Antunez, vicepresidente de la comparsa Vaivén, pues según él Ifeba no reune las condiciones para este evento.

La nieve cubre la sierra de Siruela y corta la subida al Pico Villuercas

En la localidad pacense de Siruela nevó esta pasada madrugada. La nieve no cuajó en el pueblo, que está a 540 metros de altitud, pero sí en su sierra, a partir de los 700 metros, explica a HOY el alcalde de la localidad, Regino Barranquero. El punto más alto de esta sierra pacense es el punto geodésico de La Motilla, a 940 metros. En la provincia de Cáceres, la subida al Pico Villuercas se encuentra cortada por nieve, según ha informado el 112 Extremadura. En concreto, está restringida la circulación en la carretera CC-437 desde el cruce con la EX-118.

El puente de Andalucía pone al borde del lleno los alojamientos cacereños

Para el sector turístico de Cáceres el puente de Andalucía no es un fin de semana cualquiera. Se trata de uno de los más importantes y rentables del invierno. El puente de Andalucía pone al borde del lleno los alojamientos de la capital. Andalucía es una de las comunidades que más visitantes aporta a Cáceres, junto a Madrid y País Vasco, entre otras. Los andaluces celebran su día el 28 de febrero. Como este año cae en martes, son muchos los que disfrutarán a partir de este sábado de cuatro días libres. Y Cáceres es una de las opciones para darse una escapada.

El Badajoz se diluye ante un Depor letal en Riazor

El Badajoz asistió incrédulo e impotente a la exhibición de pegada letal de un Deportivo que duerme líder tras la derrota del Castilla en San Fernando (3-2), lo que además complica las cosas a los blanquinegros. El equipo pacense, que solo había perdido un encuentro en 2023, acabó vapuleado en Riazor, víctima de un rival, liderado por Lucas, que ha convertido Riazor en un fortín inaccesible. Solo tras el 1-0, y antes de recibir el segundo tanto en una jugada desgraciada, ofreció su mejor cara el conjunto pacense, que se descompuso definitivamente con el tercer tanto justo antes del descanso.

