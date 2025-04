Lea las cinco noticias principales de este jueves, 11 de agosto de 2022

REDACCIÓN Jueves, 11 de agosto 2022, 21:45 Comenta Compartir

Estabilizado el incendio en la Sierra de Gata, que «pudo ser el peor» del verano

Sin llamas visibles ni columna de humo, más allá de alguna pequeña rápidamente sofocada por los helicópteros y el personal de tierra. Así permaneció durante gran parte de este jueves el incendio de Sierra de Gata, que comenzó el miércoles sobre las tres de la tarde y obligó a la Junta a declarar el nivel dos de peligrosidad, que es sinónimo de gravedad y al que se recurre cuando se constata que se va a necesitar la ayuda de medios no asignados al operativo extremeño contra el fuego en el monte. Y más en concreto, para que pueda sumarse al despliegue la Unidad Militar de Emergencias (UME). A última hora de la tarde el Infoex dio el fuego por estabilizado.

Sigue la búsqueda de Nélida y Sidney, acusados de tres homicidios en Portugal y dos atracos en Badajoz

Llevan dos semanas en España, con parada en Badajoz, y ya han asaltado a punta de pistola hasta cuatro gasolineras. Este es el balance de los 14 días en suelo español de los dos peligrosos delincuentes portugueses Nélida Cristina Alves Guerreiro (40 años) y Sidney Alberto Pereira Martins (42 años) tras cometer el mismo número de delitos en el Algarve. La Guardia Civil pidió el miércoles la colaboración ciudadana para conseguir localizar a estos atracadores a los que calificó como «armados y peligrosos». Este jueves se ha conocido que también se les investiga por su presunta participación en tres homicidios en la zona de la ciudad de Bragança, al norte de Portugal, y que fueron juzgados y absueltos en 2019 por el asesinato de un hombre un año antes.

El SES confirma dos muertes por legionela en Cáceres y eleva a 10 los contagiados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este jueves la muerte por legionelosis en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres de una mujer de 54 años y un hombre de 70. Los dos estaban ingresados con enfermedades oncológicas avanzadas, por lo que ha habido que esperar unos días para determinar como causa del fallecimiento la legionela. A raíz de los primeros siete casos de contagio por esta bacteria detectados en la capital cacereña a comienzos de agosto, el SES ha llevado a cabo una revisión de los pacientes ingresados en el hospital San Pedro de Alcántara que presentan síntomas respiratorios de mala evolución.

El gimnasio de Cristiano Ronaldo, a un paso de llegar al antiguo Zara de Badajoz

La operación para que el gimnasio del que es imagen Cristiano Ronaldo llegue al antiguo local de Zara de la calle Menacho de Badajoz está a punto de cerrarse. Según ha podido saber HOY, la firma entre la cadena de centros deportivos CR7 Fitness by Crunch y los propietarios del local se producirá en las próximas semanas.

Muere ahogado en un río de Valencia cuando trataba de salvar a su hija

Los bomberos han tenido que rescatar a un padre y una hija que estaban nadando en uno de los puntos negros de la Presa de Manises esta misma mañana. Serían las 11 de la mañana cuando, según los testigos el hombre ha entrado en la orilla para refrescarse pero la niña se ha adentrado hacia la corriente. Al ver el peligro y que no podía salir tanto el padre como una joven que paseaba a su perro se han lanzado a por ella. Pero la fuerza de la corriente ha hecho que los tres se soltaran. La joven ha conseguido volver a la orilla, no sin antes decirle a la niña que se quedará donde estaba, pero el padre no ha podido conseguirlo y otro testigo lo ha sacado del agua cuando flotaba arrastrado por la corriente.