Lea las cinco noticias principales de este jueves, 2 de marzo de 2023

El paro sube en 175 personas en febrero en Extremadura

Febrero ha dejado 175 parados más, un incremento porcentual del 0,21%. esta subida es ligeramente superior a la del conjunto de España, donde el paro se incrementó el 0,09%.Según ha hecho público este jueves el Ministerio de Empleo, en las oficinas del Sexpe hay registrados 85.034 parados, que son 9.236 menos de los que había el año pasado por estas fechas. En este caso, la evolución en la región (-9,8%) es mucho más satisfactoria que del conjunto de España (-6,45%).

Medio Ambiente da luz verde a la fábrica de diamantes de Trujillo

Vía libre de medio Ambiente a la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo un día antes de que se ponga la primera piedra a la instalación. El Diario Oficial de Extreamdura (DOE) ha publicado este jueves una resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto.

La Marilyn de Warhol ilumina la nueva exposición del Helga de Alvear en Cáceres

No es la obra más grande de la muestra, pero sí la más icónica. Mide 46 por 35,5 centímetros, la elaboró Andy Warhol en 1986 y recoge, en negativo y en colores fucsia y negro, este estallido de glamur y sensualidad que desprende Marilyn Monroe. No está en la sala principal, pero sin duda es una de las piezas que más interés concitará de la exposición que se ha inaugurado este jueves en el Helga de Alvear, 'Esto no es una película', que se enmarca en el Festival de cine español de Cáceres, que cumple 30 años.

El Imserso ofertará 900.000 plazas de viajes para mayores

El Imserso está dando los últimos pasos para cerrar el diseño de la nueva oferta de viajes subvencionados para mayores de la próxima temporada, la que permitirá desplazarse a los beneficiarios por el país y por Europa entre octubre de 2023 y junio de 2024.

España, Portugal, Georgia y Rumanía disputarán la fase final del Europe Championship en Badajoz

Las selecciones de España, Portugal, Georgia y Rumanía disputarán el 19 de marzo en el Estadio Civitas Nuevo Vivero de Badajoz la fase final del Rubgy Europe Championship, cuyas entradas se ponen a la venta este jueves, día 2, a precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros y que se reducen a 5 euros en el caso de los menores de 12 años.