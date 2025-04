Lea las cinco noticias principales de este jueves, 16 de febrero de 2023

redacción Jueves, 16 de febrero 2023, 22:02 Comenta Compartir

Investigan si en dos residencias de Valencia de Alcántara se ha maltratado a ancianos

Varias instituciones están mirando con lupa lo que ha ocurrido en dos residencias de mayores de Valencia de Alcántara que están gestionadas por el Ayuntamiento de esa localidad. Se trata de la Residencia Buenos Aires y la Residencia San Antonio (también llamada San Pedro de Alcántara). La Fiscalía de Cáceres se encuentra investigando una denuncia presentada contra cinco trabajadoras de la Residencia San Antonio. En ella se asegura que había residentes que se habían acostado sin cenar, que habían recibido manotazos y que no eran atendidos debidamente en su aseo personal al no cambiar los pañales a usuarios que los utilizan.

Casi 18.000 extremeños pidieron la ayuda de 200 euros en 24 horas

17.720 solicitudes en 24 horas. Son las peticiones recibidas desde Extremadura de la ayuda de 200 euros puesta en marcha por el Gobierno para personas con rentas inferiores a 27.000 euros. El objetivo es aliviar el encarecimiento de la cesta de la compra, que en los últimos doce meses subió un 19,7 por ciento en la región, y proteger a los colectivos más vulnerables. El plazo para tramitarla se abrió este miércoles y, por provincias, 11.919 peticiones se recibieron a través de la web de la Agencia Tributaria desde Badajoz y 5.801, desde Cáceres.

La inflación impulsa las exportaciones extremeñas hasta un nuevo máximo histórico

La inflación impulsó el valor de las exportaciones extremeñas durante 2022 hasta marcar un nuevo máximo histórico. Las ventas en el exterior rozaron los 3.000 millones de euros el año pasado, con lo que se mantiene la tendencia al alza que se constata en los últimos años. El buen comportamiento de las exportaciones desde Extremadura no es una novedad -fue la única región de España en la que crecieron durante 2020, el año de la pandemia-, pero el importante incremento de este año sí se apoya en unas causas distintas a las de ejercicios anteriores.

Suceso en Extremadura. Muere un joven de 23 años electrocutado en un accidente laboral en Malpartida de Plasencia

José Luis Rodríguez Sánchez, un joven de 23 años de Guareña, ha muerto electrocutado este jueves por la mañana en una finca de Malpartida de Plasencia. El suceso se ha producido sobre las 11 horas, según ha informado el 112, y los sanitarios que han acudido hasta la localidad chinata, en un helicóptero medicalizado con base en Malpartida de Cáceres, no han podido hacer nada para salvar su vida.

Carnaval de Badajoz. La comparsa La Kochera no podrá puntuar en el desfile por llevar dos disfraces distintos

Una de las comparsas favoritas del público, La Kochera, no podrá ganar el desfile de 2023. Los responsables de esta agrupación han sido informados de que no cumplen con las bases del concurso, por lo que no podrán optar a galardones. También perderán la ayuda por participar en el pasacalles pacense. El problema es que este domingo sus componentes van a desfilar con dos disfraces distintos.