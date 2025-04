Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 15 de febrero de 2023

redacción Miércoles, 15 de febrero 2023, 22:10 Comenta Compartir

La vista por el robo de Atrio acaba sin acuerdo y el juicio oral comenzará el 27 de febrero

La defensa de los acusados rechaza el pacto porque uno de los requisitos era entregar las botellas desaparecidas que no admiten haberse llevado y el letrado de la aseguradora aporta un informe pericial que tasa los caldos en casi 800.000 euros. «El acuerdo no ha sido posible porque nos proponen que para llegar a un acuerdo, que no era muy satisfactorio, tenían que aparecer las botellas. No se puede entregar aquello de lo que no se dispone. Era imposible llegar a una conformidad, aunque hubiéramos tenido la intención. Ellos -ha señalado en referencia a sus defendidos- no las sustrajeron», ha insistido Córdoba en declaraciones a los medios realizadas al término del acto.

La Junta aprueba 86 viviendas de alquiler asequible en Cáceres y Montijo

La Junta de Extremadura inicia los trámites para la construcción de 86 viviendas de alquiler asequible en Cáceres y Montijo, a lo que se destinará 4,3 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.Estas promociones forman parte de un programa destinado a facilitar el alquiler, controlar los precios y favorecer el acceso a la vivienda, para lo que se fija un precio máximo de 5,31 euros por metro cuadrado útil. No se trata de viviendas sociales, sino de pisos pensados para colectivos como jóvenes que buscan emanciparse, con niveles de renta de hasta 5,5 veces el IPREM.

Ya se pueden solicitar las 1.347 plazas para teletrabajar en la Junta de Extremadura

Este miércoles 15 de febrero se ha abierto el plazo para que los empleados de la Administración General de la Junta de Extremadura puedan solicitar el teletrabajo. La oferta para trabajar a distancia contempla un total de 1.347 plazas mínimas, lo que supone 235 plazas más que en la anterior de 2022, en un contexto de consolidación de esta modalidad de trabajo que alcanza ya su quinta convocatoria con la vocación de favorecer la conciliación laboral, personal y profesional de los empleados públicos. «Una flexibilización en la modalidad de trabajo que no supone, en ningún caso, una disminución de la dedicación y de la calidad en el servicio», recalca la Junta.

Una operación antidroga con varios detenidos despliega más de 150 policías en Almendralejo

La Jefatura Superior de Policía Nacional de Extremadura ha desplegado entre 150 y 200 efectivos en una operación antidroga que se está llevando a cabo desde la madrugada de este miércoles en varios puntos de Almendralejo de forma paralela. Para ello, se han desplazado hasta la capital de Tierra de Barros varias unidades de la Policía Nacional, como la canina, funcionarios de otras jefaturas y de varias comisarías como la de Mérida, así como la brigada ciudadana de Almendralejo.

El Palacio de Godoy, en Cáceres, quiere ser un hotel de cinco estrellas a finales de 2024

Un «espacio nuevo e integrado» así será el futuro hotel Hilton de cinco estrellas en el corazón de Cáceres, en el entorno de la Plaza de Santiago. El promotor, Fernando Palazuelo, ha dado los detalles en una visita al inmueble esta mañana junto al presidente de la Junta de Extremadura, el alcalde y responsables del proyectos, incluido el arquitecto y la constructora Abreu. Se dan por iniciados los trabajos y la inversión rondará los 13 millones en dos años, según el propio Palazuelo.

