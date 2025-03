Lea las cinco noticias principales de este sábado, 11 de febrero de 2023

redacción Sábado, 11 de febrero 2023, 21:32 Comenta Compartir

Muere Francisco González Santana, fundador del Museo Etnográfico de Olivenza

Ha muerto a los 92 años Francisco González Santana, el fundador y primer director del Museo Etnográfico Extremeño de Olivenza, que lleva su nombre. Su trayectoria le sitúa como un referente y memoria viva del pueblo oliventino, por su contribución a la cultura y a la vida social y religiosa del municipio. González Santana fue reconocido en 1991 con la Medalla de Extremadura, es Hijo Predilecto de Olivenza (1996) y en 2007 fue galardonado por la Asociación Profesional de Museólogos de España.

El Carnaval de Las Hurdes se abona a la polémica

Singular, heterodoxo, único, arcaico, desinhibido, anticompetitivo, fraternal, libertino y libertario. Con estos nueve adjetivos define al 'Carnaval jurdanu' la corrobra Estampas Jurdanas, el grupo que hace más de tres décadas rescató del olvido las carnestolendas históricas de la comarca, que en los últimos años salen casi a polémica por edición. La de esta vez es especialmente subida de tono, y tiene cuatro protagonistas: los ayuntamientos de Caminomorisco y Nuñomoral, la citada corrobra y la Mancomunidad de Municipios.

Las fábricas extremeñas de mascarillas se ajustan el cinturón para sobrevivir

No ha pasado mucho tiempo desde que España necesitaba imperiosamente tener mascarillas. Fueran quirúrgicas o FFP2, daba igual. No las había. El mercado asiático, el tradicional suministrador, no las aportaba o si las entregaba lo hacía a unos precios disparatados. Hace dos años, la pandemia ponía en jaque a la ciudadanía y las mascarillas se convirtieron en el producto más reclamado y necesitado.

Estas son las 18 murgas clasificadas para las semifinales

El jurado del Concurso de Murgas de Badajoz no se quiso mojar. Esta madrugada anunció que se clasificaban para las semifinales 18 de las 24 agrupaciones que han participado esta semana en la primera fase en celebrada en el Teatro López de Ayala.

Las Zonas de Bajas Emisiones podrían quedar suspendidas tras una sentencia

Revés judicial a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implantarse en 149 municipios municipios con más de 50.000 habitantes este año. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón. El fallo judicial rechaza la regulación local de circulación en el centro de la ciudad por no contener una memoria económica y, por lo tanto, anula las restricciones de circulación y aparcamiento a los vehículos más antiguos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la DGT.

Temas

Extremadura