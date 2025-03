Lea las cinco noticias principales de este domingo, 15 de enero de 2023

REDACCIÓN Domingo, 15 de enero 2023, 22:31 Comenta Compartir

Extremadura deja de ser última en PIB per cápita por la caída del turismo en Andalucía y Canarias

Extremadura ha abandona su tradicional último puesto y ya no tiene la renta per cápita más baja de España. La región, por un margen muy reducido que además se ha ido acortando en el último año, supera a Canarias y a Andalucía. El PIB per cápita extremeño se situó en 2021 en 19.072 euros. Son 82 euros más que el canario (18.990) y 166 euros por encima del andaluz (18.906). Las cuentas nacionales confirman ese cambio que ya se produjo en el año 2020.

Las mascotas de Cáceres se reencuentran con San Antón

Muchos perros, algunos gatos y dos cobayas. Vera Castelló, de siete años, no ha querido faltar esta mañana a la bendición de animales en la Plaza de San Juan de Cáceres. Acompañada por su padre, ha acudido junto a Bigotitos y Guinda, los dos roedores con los que convive en casa. No son los únicos animales de compañía en la familia. También tienen dos perros. Este domingo, tras dos años de interrupción por la pandemia, las inmediaciones de la céntrica iglesia de San Juan han recuperado una estampa que se repite cada mes de enero. Los dueños de mascotas, principalmente perros, se han aproximado hasta la puerta del templo para recibir la bendición por San Antón.

Muere sor Cristina Arana, Medalla de Extremadura en 2018

Sor Cristina Arana, Medalla de Extremadura en 2018 por su labor con los más necesitados, ha muerto esta madrugada a los 98 años. Ha fallecido a dos meses de cumplir los 99 en la casa que tienen las Hijas de la Caridad en la capital pacense, en la calle Martín Cansado. El funeral tendrá lugar a las 11 horas de este lunes en San Andrés. Después la incinerarán y depositarán en el panteón de la congregación en el cementerio de San Juan.

Al Badajoz no le basta con el corazón y empata ante el Talavera

El Badajoz hizo lo más difícil, pero se quedó a medias en su objetivo de tumbar a un rocoso Talavera. Lo intentó por todas las vías posibles con más pundonor que golpeo y se tuvo que conformar con un trabajado empate. Porque no pudo llevarse la victoria, pero también sudó lo suyo para retener al menos un punto. El debutante en el Nuevo Vivero Buyla adelantaba a los blanquinegros sin tiempo a que el público se sentara en sus asientos, pero el Talavera devolvía la igualdad en el marcador con un tanto de Zanelli. Ni el efecto Gorka Santamaría pudo obrar ese milagro al que agarra el Nuevo Vivero en esos finales de infarto.

Detenido en Cáceres por intentar robar en casas a través de los andamios de la muralla

Agentes de la Policía Local y Nacional de Cáceres han detenido este domingo a última hora de la tarde a un varón que intentaba acceder a viviendas para robar valiéndose de los andamios que hay colocados en la muralla para su rehabilitación. Estos andamios se encuentran en el adarve del Padre Rosalío, en pleno corazón monumental, frente al Palacio de los Golfines de Arriba y cerca de la Puerta de Mérida y del Arco de Santa Ana. El detenido ha sido interceptado tras una persecución por los tejados y ha sido conducido hasta la Comisaría, según ha podido saber este diario. De momento, se desconocen más detalles.

