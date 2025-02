Lea las cinco noticias principales de este viernes, 23 de diciembre de 2022

redacción Viernes, 23 de diciembre 2022, 21:52 Comenta Compartir

Histórico Cacereño-Real Madrid en Copa del Rey

Este viernes se desató la euforia generalizada. El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey deparó un emparejamiento entre el Cacereño y el Real Madrid, vigente campeón de Europa. La eliminatoria, que se disputará a partido único en el Príncipe Felipe el martes 3 de enero, fue recibida de buen grado no solo por los aficionados, sino también por los dirigentes del club. «Es un premio al esfuerzo y a la tenacidad», expresó tras el sorteo Antonio Fernández, consejero del Cacereño.

Vídeo.

El PSOE y Vélez se levantan y se van del pleno en la primera sesión de Gragera fuera de Ciudadanos

El primer pleno del Ayuntamiento de Badajoz con su alcalde, Ignacio Gragera, como edil no adscrito tras abandonar Cs y pasarse al PP, se desarrolló este viernes con momentos tensión hasta el punto de que el PSOE y el edil no adscrito, Alejandro Vélez, abandonaron el salón. Los concejales del PSOE se marcharon porque no prosperó la urgencia para debatir una moción de Podemos con el fin de instar a los grupos políticos firmantes del Pacto Antitransfuguismo a cumplirlo. También reclaman a Gragera a que devuelva su acta de concejal a Ciudadanos. Tampoco salió adelante la intención del PSOE de constituir el plan municipal de emergencias ante inundaciones y actualizar el de Protección Civil.

Ampliar HOY

Siderúrgica Balboa acuerda un ERTE para los 552 trabajadores de su plantilla

Acuerdo para fijar las condiciones de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en la mayor industria de Extremadura. El grupo Cristian Lay y el comité de empresa de Siderúrgica Balboa han firmado a última hora de esta mañana cómo será el ERTE a poner en marcha cuando así se requiera por necesidades de producción en la acería de Jerez de los Caballeros. Este es precisamente uno de los aspectos novedosos del expediente: no recoge fecha de entrada en vigor. «Es un ERTE abierto, que se activará cuando se considere necesario. Igual hasta no se activa pero se queda preparado por si es necesario», han indicado a HOY fuentes sindicales.

Ampliar El presunto homicidio se ha producido en un piso sito en el número 3 de la calle Las Morenas. andy solé

Las compañeras de la mujer acuchillada en Plasencia abandonan el piso en el que residían

El bloque de dos pisos sito en el número 3 de la calle de Las Morenas está vacío. Las compañeras de María de Lourdes de Sousa han recogido sus pertenencias y abandonado, al menos por el momento, la vivienda en la que la noche del pasado miércoles tuvo lugar el homicidio que acabó con la muerte de esta mujer de 45 años y de nacionalidad brasileña. Madre de dos hijos y abuela de una nieta, sus familiares le han dado el último adiós en un funeral que ha tenido lugar a las 10 horas de esta mañana en la parroquia de Santa María de Don Benito, localidad a la que en la tarde de ayer fue trasladado el cadáver.

Ampliar

Los Presupuestos de la Junta para 2023 salen adelante solo con el apoyo del PSOE

El Gobierno regional ya tiene sus cuentas para el próximo año con la vista puesta en incidir en la recuperación económica y combatir los efectos de la inflación. El proyecto de ley ha sido aprobado en la Asamblea de Extremadura sólo con los votos a favor del PSOE, que tenía garantizado el apoyo a los Presupuestos gracias a su mayoría absoluta. Pero faltaba por conocer la posición del resto de grupos. En la votación final Unidas por Extremadura se ha abstenido, mientras que PP y Ciudadanos se han mostrado en contra.