Lea las cinco noticias principales de este domingo, 6 de noviembre de 2022

Cerro de Reyes planta 22 macetas para recordar siempre a las víctimas de la riada de Badajoz

22 plantas recuerdan desde este domingo a las 22 víctimas que se llevó la riada de Badajoz la noche del 5 al 6 de noviembre de 1995. Las han plantado sus familiares, vecinos y amigos en la rotonda de las Grullas, donde ya quedarán para siempre como testimonio de la tragedia. El presidente de la asociación Hazte una PCR, Manuel Pérez, fue nombrando a cada uno de los fallecidos aquella madrugada mientras que sus allegados las iban plantando. Este ha sido el gesto más emotivo de un domingo cargado de recuerdos. El arzobispo de Mérida-Badajoz presidió una eucaristía en la parroquia del barrio en la que reivindicó lo mucho que queda por hacer para borrar la huella urbanística de la tormenta que destruyó las casas. «Necesitamos infraestructuras, parques y viviendas. Debemos unirnos todos para recuperar la solidaridad de aquellos días», dijo. «No es momento de echar la culpa de unos a otros, sino de buscar soluciones y luchar con la pobreza en los barrios de Badajoz que lo necesitan», afirmó delante del presidente Vara, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, y todas las autoridades civiles y militares que estaban sentados en las primeras filas.

Alberto Ginés se corona en Cáceres

El escalador extremeño Alberto Ginés, medallista de oro olímpico y recientemente nombrado hijo predilecto de Cáceres, conquistó este domingo ante sus paisanos el Campeonato de España de bloque en una apretada final no exenta de emoción tras hacer top en dos bloques y lograr otras dos zonas. El otro extremeño en liza en esta misma competición, Javier Cano, firmó la sexta posición. En dos citas de primer nivel coincidentes en fecha y escenario, la ciudad de Cáceres coronó este domingo a los adalides de la escalada nacional, que con la única ayuda de las presas, los volúmenes y el magnesio lucharon contra la gravedad en los rocódromos instalados en la plaza Mayor, a las puertas de la ciudad monumental. Alberto Ginés y Lucía Sempere, en categoría masculina y femenina respectivamente, salieron victoriosos en la tercera prueba de la Copa de España de bloque. Un cetro que, tras sumar las calificaciones de las competiciones anteriormente desarrolladas en Madrid y Oviedo, recayó en Guillermo Peinado e Itziar Martínez.

Cuatro muertos en Torrejón: «El atropello fue indiscriminado, dio volantazos y pasó por encima de algunos»

Cuatro personas fallecieron sobre las 2:40 de la madrugada de este domingo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, en un atropello múltiple supuestamente intencionado en el aparcamiento del restaurante El Rancho Rodeo, en una zona de naves industriales de la Avenida de la Constitución número seis del municipio del Corredor del Henares. Los muertos son tres hombres de 60, 37 y 17 años y una mujer de 65, que sufrieron fracturas y politraumatismos derivados del fuerte impacto causado por el vehículo, un monovolumen Toyota Corolla, que se dio a la fuga.

El largo camino para ser maquinista de tren

La última incidencia del tren extremeño no tuvo que ver con una avería en un motor, un fallo en la infraestructura de seguridad o un error humano. Los más de 200 viajeros del Alvia que debía partir de Madrid el pasado día 1 por la tarde sufrieron un retraso de más de 40 minutos porque el maquinista no se presentó. Algo que puede pasar y que es entendible en cualquier trabajo. Pero para eso está el personal de reserva. El problema es que el segundo conductor no contaba con la acreditación necesaria, por lo que fue necesario disponer de otro tren, que además tenía menos plazas. El resultado, además de la demora, fue un viaje sin asiento asegurado para quienes quisieron seguir adelante con el servicio.

La Policía Local desaloja a decenas de menores de locales de ocio nocturno de Cáceres

Un total de 78 menores fueron desalojados de locales de ocio nocturno de Cáceres en la noche del sábado por la Policía Local en «acciones llevadas a cabo con motivo de las órdenes desde la Jefatura de la Policía Local en aras a controlar e inspeccionar las quejas vecinales de las zonas afectadas», informa este cuerpo. Se realizaron inspecciones en la Plaza Mayor y en la Plaza de Albatros en las que, en el local denominado Abadía, situado entre la calle Duque y Gabriel y Galán, se procedió al desalojo de un total de 70 menores, de los cuales algunos consumían bebidas alcohólicas, según el relato policial.