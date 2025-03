Lea las cinco noticias principales de este domingo, 23 de octubre de 2022

redacción Domingo, 23 de octubre 2022, 21:40 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

Muere una mujer de 63 años al caer a Los Pilones y ser arrastrada por el cauce

Una mujer de 63 años ha perdido la vida este domingo al caer a Los Pilones, en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte. El suceso se produjo en torno a las 13 horas y varios testigos dieron el aviso al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura. La víctima, vecina de Barcelona, se precipitó al cauce desde el puente de madera de Los Pilones por causas que se desconocen. La mujer logró mantenerse agarrada a una roca hasta que no pudo aguantar más y se soltó arrastrada por la fuerza de la corriente, muy embravecida por las intensas precipitaciones caídas en los últimos días.

La A-43, un proyecto sin terminar que nació hace 25 años

Los conductores que circulan por la autovía entre Ciudad Real y Valencia se encuentran desde hace varios años con carteles en los que se puede leer: «A-43 Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana». Sin embargo, entre Ciudad Real y Extremadura no hay construido ni un solo kilómetro de autovía. Esta semana, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha dado por hecho que la A-43 será una realidad y que se hará por el sur de la provincia de Ciudad Real. Es decir, en lo que respecta a Extremadura transcurrirá desde Torrefresneda a Cabeza del Buey, pasando por Don Benito, Villanueva de la Serena (Vegas Altas en un futuro) o Castuera. Así, en territorio manchego discurrirá por Almadén y llegará a Puertollano.

José Clemente y Joel Granados, ganadores del concurso de 'cosplay' caracterizados respectivamente como Jon Nieve y 'Meñique'.

El concurso de disfraces echa el cierre a 'Cáceres, city of dragons', que prevé tener continuidad periódica

HBO estrena en la madrugada de este domingo al lunes el último capítulo de la primera temporada de 'La casa del dragón' y la capital cacereña acaba despedir a los seguidores de la saga de George R.R. Martin que han participado en el 'Cáceres, city of dragons', el mayor encuentro europeo sobre 'Juego de tronos' y su precuela celebrado este fin de semana. Pero todo hace indicar que será un hasta luego porque hay ganas de repetir, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de los fans. «Por nuestra parte sí», admitía Javier Marcos, administrador del portal 'Los siete reinos', uno de los creadores de contenido que más implicado ha estado en la organización de este evento, cuya batuta ha estado en la mano del Consistorio.

La placentina Saray Muñoz sabe lo qué es pasar por un cáncer de mama con 37 años.

«Me hacía revisiones cada ocho meses, saber que tenía cáncer fue un mazazo»

«Eres muy joven», «si te duele no es cáncer» o «como te hacen tantas revisiones estás controlada». Estas frases que le decían a Saray Muñoz (Plasencia, 37 años) y que de alguna forma se decía a sí misma la tranquilizaban y alejaban la idea de poder llegar a tener la enfermedad, pero en marzo de este mismo año una revisión trajo malas noticias. «Fue un mazazo, me quedé blanca», explica esta joven, madre de dos hijas de ocho y tres años y peluquera de profesión, actualmente de baja porque está en proceso de recuperación. Saray empezó a notarse el bulto en el pecho cuando nació su primera hija, hace ahora ocho años. «No le dieron importancia y cuando nació la segunda lo notaba mucho más, pero me decían que era normal, no me hicieron mucho caso».

j.m. romero

Concurso canino en Mérida: «Yo vivo para dar de comer a mis perros»

Ifeme se llenó este domingo de perros de raza. Setecientos criadores mostraron sus crías en los dos pabellones. De toda España vinieron a desfilar delante de los jueces oficiales. Entre los participantes locales, María Victoria Gallego. Cría dálmatas desde hace siete años en Mérida. Concursó ayer con una cachorra que ganó el concurso de su raza. «El juez me ha dicho que le ha gustado tanto la morfología como el carácter». En adulto también consiguió el primer premio otro ejemplar suyo. Por lo que mostró y el resultado oficial, se puede decir que tiene María Victoria una de las mejores camadas de dálmatas de la zona. Y no es fácil sacar adelante cachorros de esta estirpe.

