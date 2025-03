Lea las cinco noticias principales de este lunes, 17 de octubre de 2022

redacción Lunes, 17 de octubre 2022, 22:06 Comenta Compartir

La administración de lotería de Plasencia devolvió el Gordo de la Hispanidad

Parecía que la suerte había sonreído este sábado a Plasencia con el sorteo del Gordo Extra de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad cuando se anunció que el número agraciado, el 16076, había sido vendido en la ciudad, en la administración de lotería ubicada en la avenida del Valle. Pero lo cierto es que no ha sido así. «Tenía diez décimos, cada uno de ellos premiado con 130.000 euros, pero los he devuelto todos, no se vendió ninguno», reconocía esta mañana la propietaria de la administración 'El abuelo Mayorga', Pilar Sánchez Santos. «Me ha dado una rabia tremenda, he pasado un fin de semana fatal, porque el número estuvo aquí pero nadie lo compró», detalla. «No porque el número fuera bonito o feo, sino porque cuando se trata de un sorteo extraordinario del sábado, como ha sido el caso, la venta desciende porque cada décimo, frente a los seis euros de los sorteos de los sábados, cuesta 15 y esto hace que mucha gente opte por no comprar».

Cáceres se exhibe como nunca en el penúltimo capítulo de 'La casa del dragón'

El penúltimo capítulo de 'La casa del dragón', lanzado por HBO este lunes de madrugada, es un festín de escenas rodadas en Cáceres. La parte antigua se exhibe como nunca a lo largo de sus 58 minutos de duración. No decepciona a aquellos que quieren reconocer en la pantalla algunos de los enclaves más emblemáticos de la Ciudad Monumental. Eso sí, no todos aparecen como son en la realidad. Es el caso de la Plaza de San Jorge, que por obra y gracia de los efectos especiales y el croma, luce despojada de sus dos torres blancas, y en su lugar se recrea un edificio imaginario que viene a ser un septo, el lugar de culto donde se reza a los Siete Dioses.

El campo extremeño recibirá 263,5 millones en pagos anticipados de la PAC

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), inicia este lunes el pago anticipado de 263.500.000 euros a agricultores y ganaderos extremeños de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2022. Esta cantidad forma parte de los 2.800 millones de euros que se van a transferir en total a las comunidades autónomas en pagos anticipados de la PAC, entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre. Estas ayudas beneficiarán a los cerca de 650.000 agricultores y ganaderos que han presentado la solicitud única de ayudas en esta campaña.

La Sareb es el casero con más propiedades de Extremadura

La Sareb (la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es la dueña de 497 viviendas solo en Extremadura. A nivel nacional, ese número se va por encima de las 43.000. A esas construcciones hay que sumar los suelos, que son 389 en la región y más de 24.500 a nivel nacional, y los edificios con fines comerciales, otros 230 entre Cáceres y Badajoz y más de 11.000 en toda España. En total, más de 1.100 inmuebles solo en Extremadura y cerca de 79.000 en el conjunto del país.

El Presupuesto de la Junta para 2023 crece un 11% y llega a 7.776 millones de euros

Los Presupuestos de Extremadura para 2023 crecen un 11% y llegan a 7.776 millones de euros, 777 millones más que este año. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el proyecto de ley, que mañana se registrará en la Asamblea para iniciar su trámite parlamentario con el objetivo de que pueda aprobarse antes de que termine el año y entrar en vigor el próximo 1 de enero. El proyecto contiene la rebaja de tasas y precios públicos anunciada por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, en algún caso con efecto retroactivo al 1 de enero de este año.