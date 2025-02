Lea las cinco noticias principales de este domingo, 25 de septiembre de 2022

REDACCIÓN Domingo, 25 de septiembre 2022, 21:02 Comenta Compartir

Las entrañas de los trenes pasan por Cabeza del Buey

Cuando José Manuel Muñoz entra en un tren y se acomoda en su asiento no se fija en los detalles en los que repara cualquier viajero. Él intenta adivinar por dónde va el cableado que nadie ve. Lógico, se dedica a esto, por resumir mucho el trabajo de este ingeniero industrial de 42 años, natural de Cabeza del Buey, a cuya empresa llegan encargos de trenes, tranvías y metros de medio mundo. Se trata de ICB (Industrial de Cableados y Bienes S. L.), la cual dirige junto a su socia María del Carmen Murillo, de 43 años y también ingeniera industrial.

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que los organizadores son los responsables de la cancelación de la Carrera contra el cáncer y no la Policía Local. Esta prueba estaba prevista el 6 de noviembre, pero la policía no dio permiso para el recorrido que previamente habían acordado los promotores con los responsables municipales. La clave es el polígono de la Paz. Parte de esta carrera solidaria discurre por este barrio porque la cita sirve de homenaje a Antonio Pérez, un socio del Club Maratón Badajoz que falleció de cáncer y era de este barrio. De hecho los vecinos de esta zona, los familiares del atleta popular junto con el club y el grupo Salud y Deporte. Por esa razón esta carrera parte de la avenida República Dominicana, junto a la asociación de vecinos, dónde habitualmente se celebraban las carreras infantiles.

La berrea pone banda sonora a la dehesa extremeña

Va bajando el sol y empieza a subir la intensidad de la berrea en Monfragüe. Como cada año, los ciervos despiden el verano y saludan al otoño con una pelea que es la banda sonora de algunas dehesas extremeñas. Ocurre ahora en el parque nacional, pero también en la sierra de san Pedro o en la reserva regional del Cijara. Son más de las nueve de la noche, y en mitad del campo, junto al portón de una finca, Cristina Gutiérrez López ha abierto el maletero de su todoterreno de ocho plazas y ha montado en dos minutos un aperitivo tardío que sabe a recuerdo feliz. Ha sacado cervezas, y un poco de queso, chorizo y morcilla patatera. Y unos picos de pan. Corre la brisa y no hace ni frío ni calor.

Intentar comer sano sin arruinarse

Legumbres en lugar de carne como proteínas sanas, distintas formas de cocinar verdura para no aburrirse, pescados accesibles o los huevos como un recurso muy útil. Elaborar un menú semanal es complicado para una familia y más cuando se convierte en una lista de la compra cada vez más cara. Para ahorrar, en muchas ocasiones, los extremeños optan por alimentos procesados. Las latas o los congelados son más baratos o más fáciles de cocinar ¿Y no hay otra opción? Los nutricionistas creen que sí, que la alimentación puede ser sana sin arruinarse.Eso sí, comer por 30 euros a la semana con una lista de la compra llena de latas y conservas no puede ser sano. Una alimentación equilibrada exige más dinero, pero se puede hacer intentando ahorrar.

Dos años sin carné por conducir borracho dos veces el mismo día en Los Santos

Un conductor de 49 años ha sido condenado a realizar 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad y ha sido privado dos años del carné de conducir tras dar positivo en alcohol dos veces en apenas tres horas. En la sentencia se explica que H.S.C., quien había sido condenado con anterioridad por un delito de desobediencia, fue sorprendido cuando circulaba en un Fiat Stilo tras haber ingerido una cantidad de bebidas alcohólicas que lo inhabilitaba para el normal desarrollo de la conducción. Como consecuencia de esa circunstancia perdió el control del vehículo en la Carrera Chica de Zafra y se salió de la calzada, por lo que acabó encima de una acera de 60 centímetros de altura, con dos ruedas en el aire.

