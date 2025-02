Lea las cinco noticias principales de este sábado, 24 de septiembre de 2022

REDACCIÓN Sábado, 24 de septiembre 2022, 22:56 Comenta Compartir

Almossassa deja a la gente con ganas de más

Badajoz ha recuperado Almossassa con ilusión, pero con sensación de que falta algo, con ganas de más. La fiesta sobre la fundación de la ciudad se ha recuperado tras tres años con una buena afluencia de público, pero muy lejos de los años más multitudinarios y con un programa de eventos mucho más descafeinado. Es la impresión de los que este sábado fueron al Casco Antiguo para pasearse bajo los estandartes árabes. «Es una fiesta que me gusta mucho. Estábamos deseando subir. Mi hijo tiene cinco años y no había visto esto, pero me gustaba más antes, cuando había ambiente de casetas en El Campillo y recuerdo hasta un zoo de animales en La Alcazaba». Su recuerdo nostálgico es de una tradición que se perdió en la fiesta, conceder las casetas de bebidas y comidas a agrupaciones de la ciudad. Solían gestionarlas murgas o asociaciones de Semana Santa y se formaban grandes fiestas.

El anisakis, el gusano del pescado, aparece en el examen para pinche del SES

Nervios, satisfacción y dudas, es lo que han sentido las 3.126 personas que este sábado se presentaron en los campus de Cáceres y Badajoz para hacer los exámenes para lograr una plaza de pinche en el SES. Estaba previsto que se presentarán muchos más, 4.871, pero más de 1.700 no acudieron. Alguno señalaba que la gente se apunta, aunque luego no vayan, porque apuntarse sale barato: 15,28 euros por ingreso libre, y unos 7 euros si se está desempleado. 3.005 se presentaron a las 92 plazas convocadas para turno libre, lo que significa que cada plaza era disputada por 33 personas. 121 candidatos se presentaron para las 18 plazas para personas con discapacidad, por lo que había una plaza para cada 7 candidatos.

La Bonoloto deja un millón de euros en Cáceres

El sorteo de la Bonoloto de este viernes deja un millón de euros en Cáceres. Concretamente en la administración de loterías número 15, 'La niña bonita', situada en avenida Ruta de la Plata, 28.Es el segundo «premio gordo» que reparte esta joven administración en los cuatro años que lleva abierta. Su dueña Silvia Cerro no ha escondido la alegría ni un solo momento desde que anoche le llamaran de la delegación de Loterias y Apuestas para informarle de que que había repartido un premio.

Luisfer y Jose luchan por poder vivir juntos

Luisfer y Jose nacieron mal. El primero, con el cordón umbilical enrrollado al cuello. «Le dijeron a mi madre casi que no contara conmigo». El segundo, con hidrocefalia, más una meningitis cuando llevaba en el mundo 72 horas. «Pero hierba mala nunca muere, y aquí estoy, dispuesto a amargarle la vida al gerente del Sepad y a quien haga falta», dice entre carcajadas. Los dos tienen parálisis cerebral –«que no es lo mismo que un cerebro paralizado», vuelve a bromear el más joven de la pareja–; viven en habitaciones separadas en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar; y comparten el sueño de mudarse a una casa y vivir como lo que son: una pareja empeñada en mejorar su día a día y el de otras personas con discapacidad funcional.

España tropieza ante una roca y se la jugará en Portugal

Suiza sacó a relucir las limitaciones en las dos áreas de La Roja, que sucumbió en La Romareda y tendrá que ganar en Braga si quiere jugar la 'final four' de la Liga de Naciones

Temas

Extremadura