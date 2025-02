Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 21 de septiembre de 2022

REDACCIÓN Miércoles, 21 de septiembre 2022, 22:26 Comenta Compartir

La protesta contra los okupas acaba con el desalojo de los manifestantes

Más de un centenar de personas han protestado esta noche contra los okupas que se encuentran en una vivienda de Badajoz, un piso de estudiantes próximo al hospital Perpetuo Socorro, en el número 6 de la calle Altozano. La protesta, con cacerolas, terminó con la Policía Nacional desalojando del rellano del edificio donde se encuentra el piso okupado. Ocurría minutos antes de las 21.30 horas, después de que decenas de vecinos haya accedido a la planta principal.Los manifestantes llenaron el rellano del piso, y el tramo de escaleras hacia abajo y hacia arriba. Al grito de «fuera, fuera» se sumaron golpes en la puerta de la vivienda y algunas patadas. El concejal del PP, Jaime Mejías, único edil en asistir a la concentración, estuvo con Miguel Valdés, padre de uno de los estudiantes que dio a conocer la ocupación del piso que tiene alquilado junto a otros compañeros en la capital pacense: «Esto es un descontrol y no se puede permitir. La ocupación en España está permitida y al amparo del Gobierno , los vecinos están en la calle», señaló el edil.

Celso Morga a la Junta: «Ya está bien de Plasencia, que se ha llevado cantidad de dinero estos años. Badajoz también lo merece»

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha reclamado a Patrimonio de la Junta de Extremadura ayudas para la rehabilitación de los templos pacenses. Concretamente, se ha referido al claustro de la Catedral de Badajoz, que no puede recibir visitantes por los problemas de humedad que arrastra. Morga ha sido muy contundente en su petición: «Ya está bien de Plasencia, que se ha llevado cantidad de dinero estos años, y Mérida, también. Badajoz se ha quedado atrás, con ese argumento de que no tiene patrimonio. No digo que esté a la altura de Mérida, Plasencia o Cáceres, pero merecemos que haya más equilibrio».

El TSJEx revoca la sentencia que reducía a la mitad lo que podían recaudar los ayuntamientos por las fotovoltaicas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) revoca la sentencia de una juez de Badajoz, del Contencioso número 2, que había llevado la inquietud entre los ayuntamientos extremeños...y la alegría a las empresas promotoras de plantas fotovoltaicas. Como contó HOY el pasado 14 de mayo, la magistrada Angustias Marroquín había dado la razón a la multinacional Enel y sentenció que solo tenía que pagar un 1% en concepto de canon urbanístico a un municipio y no el 2%, como es hasta ahora por una fotovoltaica en Bodonal de la Sierra. El fallo, que se recurrió por el Consistorio de esa localidad del sur extremeño, tenía un impacto de miles de euros menos para las arcas de los consistorios extremeños. Extremadura es la región con más megavatios instalados de energía solar fotovoltaica.

Las fuertes lluvias provocan daños en Hornachos y cortan una carretera en Los Santos

Las intensas precipitaciones registradas este miércoles en la provincia de Badajoz han provocado inundaciones, balsas de agua y daños en algunas localidades como Hornachos. Este municipio ha sufrido una tromba de agua entre las 16.30 y las 17 horas. Durante esa media hora cayeron unos 30 litros por metro cuadrado. Esta tarde también se registraron problemas en Los Santos de Maimona. Allí una intensa tormenta sin granizo anegó olivares y provocó el desbordamiento de un arroyo. La crecida del cauce formó una balsa de agua en la BA-131, obligando a la Guardia Civil a cortar la circulación en esta vía que une la localidad con Hinojosa del Valle.

Venta masiva de vuelos para salir de Rusia tras la orden de Putin para la movilización parcial

Los vuelos de ida desde Rusia se han agotado rápidamente este miércoles después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara la movilización parcial inmediata de 300.000 reservistas. El anuncio de Putin, realizado en un discurso retransmitido por televisión a primera hora de la mañana, ha desatado el temor a que a algunos hombres en edad de luchar no se les permita salir de Rusia.

