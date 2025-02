Lea las cinco noticias principales de este martes, 20 de septiembre de 2022

REDACCIÓN Martes, 20 de septiembre 2022, 21:53 Comenta Compartir

1.200 extremeños pagan el impuesto de Patrimonio, reservado a los más ricos

Apenas 1.200 extremeños pagan cada año el Impuesto de Patrimonio, a una media de 4.400 euros por contribuyente, lo que supone una recaudación de alrededor de 5,3 millones de euros para la Administración autonómica. El anuncio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de suprimir este impuesto ha vuelto a poner el foco sobre un tributo que soportan las clases más ricas, pero que en Extremadura tiene muy poco peso para las arcas autonómicas. Este impuesto grava el patrimonio neto de las personas y está cedido en su totalidad a las comunidades autónomas, que tienen capacidad normativa. Tiene en cuenta el conjunto de bienes y derechos, sin contar la vivienda habitual hasta 300.000 euros.

El alcalde de Trujillo declarará como investigado por una presunta prevaricación

El Juzgado Número 1 de Trujillo ha abierto diligencias previas por un caso de presunto delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento trujillano, según fuentes judiciales. Concretamente, el alcalde, José Antonio Redondo, ha sido llamado a declarar el 18 de octubre en calidad de investigado. Ante este requerimiento, el mandatario trujillano asegura estar tranquilo, e insiste en que todo está en una fase muy inicial. «Puedo cometer errores, pero no de este tipo porque el dinero es sagrado», sostiene en declaraciones a HOY.

Extremadura necesita 1.280 enfermeras para alcanzar la media europea

Extremadura tiene 7.423 enfermeras en activo ahora mismo. Aunque es una proporción superior a la media española, está muy lejos de los estándares europeos. Según ha hecho público este martes el Consejo General de Enfermería (CGE), faltan 1.284 profesionales para alcanzar los niveles de la UE. Ahora mismo en la región hay 705 enfermeras (las mujeres siguen siendo mayoría en la profesión) por cada 100.000 extremeños. Una proporción que está sin embargo por encima de la media nacional, situada en 625 diplomadas, de forma que es la sexta comunidad autónoma con mejores números.

Cinco alcaldes del Valle del Jerte se sentarán en el banquillo el 18 de octubre por vertidos ilegales

Los alcaldes y exalcaldes de cinco municipios del Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres, acusados de vertidos de destríos de cerezas en lugares no autorizados, para los que la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público, mantienen su inocencia. Este martes estaban citadas las partes en los Juzgados de la capital cacereña sin que hayan alcanzado un acuerdo, por lo que el juicio ha quedado fijado para el 18 de octubre. Los regidores en activo son el de Tornavacas, Jose Antonio Recio Santos, del PSOE, el de Rebollar, Félix Díaz Ramos, del Partido Popular, y la alcaldesa socialista de Carcaboso, María Fé Plata Herrero, quien anteriormente ostentó la alcaldía de Cabrero. También están acusados los excaldes de Cabezuela del Valle y Navaconcejo.

Vara sobre Page: «Para ser leal a España hay que serlo al partido que representa»

Fernández Vara critica a Emiliano García-Page. El líder del PSOE extremeño y presidente de la Junta no está de acuerdo con el diagnóstico de su compañero de partido y también presidente manchego al cuestionar en público la política de pactos del PSOE federal e indicar que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo es un insolvente. Las manifestaciones de Page han provocado malestar interno en las filas socialistas en esta época preelectoral.En este contexto, esta mañana Vara, en una jornada sobre mujeres organizadas por UGT Extremadura, ha afeado al dirigente manchego que se salga del guión marcado por Ferraz. «No comparto el diagnóstico de la confrontación permanente. No se puede ser leal a España si no se es leal al proyecto político que se representa», ha respondido Guillermo Fernández Vara sobre las palabras de Page.