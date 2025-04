Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 17 de agosto de 2022

REDACCIÓN Miércoles, 17 de agosto 2022, 23:05 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

La Junta dará hasta 30.000 euros por negocio para poner puertas automáticas

La Junta de Extremadura ha preparado una convocatoria de ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio, abierta hasta el 25 de octubre de este año, incluyendo como gastos subvencionables la adecuación del local y la mejora de la eficiencia energética de los establecimientos comerciales.

Los ERTE en tres cooperativas de arroz anticipan un aluvión de solicitudes a partir de septiembre

La visión de la cooperativa 'La encina', de la entidad local menor de Palazuelo (donde viven 450 vecinos y su municipio es Villar de Rena), es la de una verja que impide el paso a su interior. A las puertas de lo que hubiera sido su campaña veraniega de arroz no hay nada. Está parada. Está cerrada. Tampoco hay trabajo este año en las cooperativas de Torviscal y Hernán Cortés. Todas dependen del arroz y como este año sus socios no han podido sembrarlo a causa de la sequía no hay herbáceo que cosechar, ni secar ni envasar. Casi todos dependientes del Canal de Orellana.

Estabilizado el incendio forestal en el término municipal de Hervás

El incendio declarado ayer en el término municipal de Hervás, en la provincia de Cáceres, ya se encuentra estabilizado, según informa la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. A lo largo de la noche trabajarán en la zona medios terrestres, dos agentes del medio natural y un coordinador.

Cienfuegos, a la final del Europeo

Por un pelo se quedó fuera de la final en el Mundial de Oregón hace escasamente un mes y por un pelo ha entrado en la final del Europeo que estos días se disputa en Múnich. Javier Cienfuegos lo ha vuelto a hacer y regresa a la gran final de una cita importante como es un Campeonato de Europa, con más valor aún pues es en nuestro continente donde anidan los mejores del planeta en su especialidad, el lanzamiento de martillo. Cienfuegos acabó su grupo el quinto clasificado y tuvo que esperar al otro grupo, el B, para conocer si estaría entre los doce mejores que acceden a la ronda decisiva. Lo consiguió, por poco pero lo consiguió, siendo finalmente duodécimo.

Muere Rafael F. Callejo, uno de los fundadores del grupo pacense Tam Tam Go!

El guitarrista y compositor Rafael Fernández Callejo, uno de los fundadores del grupo pacense Tam Tam Go!, murió ayer, según han anunciado los hermanos Campillo en sus redes. «La primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul McCartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva», ha recordado Nacho.