Lea las cinco noticias principales de este lunes, 13 de junio 2022

120 centros educativos extremeños permiten a los alumnos salir antes por la ola de calor

La ola de calor adelanta la salida del colegio en Extremadura, pero no para todos los alumnos. Esta mañana han llegado a la Secretaría General de Educación comunicaciones de medidas de flexibilización horaria en 120 centros educativos, el 13,48 por ciento de los 890 centros educativos de la región. «De momento vemos que la mayoría de los centros son de la provincia de Badajoz, destacando la capital pacense, con 17 centros, cinco de ellos institutos y el resto de Primaria. De Mérida lo han comunicado, a esta hora cinco centros, cuatro colegios y un instituto», indicó la Consejería de Educación a preguntas de HOY.

Una empresa de Córdoba y otra de Soria ganan el concurso de ambulancias del SES

Nuevo cambio de manos en la gestión del transporte sanitario. La mesa de contratación del concurso de ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha propuesto adjudicar esta prestación a Nuevas Ambulancias Soria y Asistencia Los Ángeles, que salvo sorpresa sustituirán a la encargada actual, la empresa extremeña Ambuvital.

El centro budista provisional de Cáceres ocupará 2.000 metros cuadrados en Arropé

El centro budista provisional que la Fundación Lumbini Garden quiere levantar a partir de este verano en el monte Arropé ocupará 2.000 metros cuadrados dentro de una parcela de 10.000. Hasta aquí se trasladará la estatua de Buda en jade blanco que hay ahora en la Casa Guayasamín. Estará en el interior de una urna de cristal. Son algunos de los detalles del proyecto que maneja el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello.

Desalojan el tanatorio de Mérida por un incendio en las próximidades

Un incendio de pastos se ha declarado en la mañana de este lunes cerca del tanatorio de Mérida, que ha provocado una intensa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. La cercanía de las llamas a la instalación funeraria ha provocado que la Policía haya desalojado el inmueble.

Escrivá se reafirma en subir las pensiones con el IPC «como el resto de Europa»

El Gobierno no quiere ni oír hablar de una subida de las pensiones que no sea con el IPC, sea cual sea la inflación media al final de año. Así está garantizado por ley en la reforma recién aprobada y no hay intención alguna de dar marcha atrás, pese a la oposición que han mostrado a esta decisión organismos de la talla del Banco de España, la Comisión Europea o la OCDE ante la previsión de que pueda significar un alza de entre el 7% e incluso un 8%.