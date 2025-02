Lea las cinco noticias principales de este jueves, 9 de junio de 2022

redacción Jueves, 9 de junio 2022, 21:52 Comenta Compartir

Activan el aviso naranja por altas temperaturas para el sábado en Extremadura

Extremadura vivirá los próximos días un episodio de calor en el que las temperaturas del sábado, domingo y lunes sobrepasará los 40 grados en las máximas y las mínimas no bajarán de los 20 grados. O lo que es lo mismo, calor de día y calor de noche. Se trata de una las peores partes de esta subida de los termómetros, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta a las noches tropicales en las que las casas no se refrescarán ni de noche ya que no se bajará de los 20 grados. Durante los cuatro días, Extremadura podría pasar de noches tropicales a noches ecuatoriales, según las estimaciones. «Las altas temperaturas nocturnas (por encima de 20 grados) harán que se dificulte el descanso», apuntaba este miércoles Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet.

Los docentes tendrán derecho a un año sabático remunerado parcialmente

Los docentes extremeños disfrutarán por primera vez de días de asuntos propios retribuidos. En concreto, de cuatro el curso que viene, según se ha acordado esta mañana en una mesa sectorial de Educación celebra en Mérida. Según el pacto alcanzado, como máximo tres de ellos podrán tener lugar durante el periodo lectivo.Otro de los acuerdos alcanzados establece que los maestros y profesores podrán disponer de un año sabático, cobrando el 84% de sus sueldos, siempre y cuando los cuatros anteriores haya cobrado también ese 84%.

Descienden las muertes en la región con siete fallecidos en la última semana

Desciende el número de fallecidos por coronavirus en Extremadura, con siete decesos en los últimos siete días, según los datos actualizados que facilita semanalmente la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y que ha hecho públicos este jueves. La pasada semana, la región registró un total de 20 fallecimientos, entre ellos el de un hombre de 39 años de Llerena que padecía patologías previas. Son 14 muertes menos que la semana pasada. Desde el inicio de la pandemia el total de víctimas es de 2.402.

Monago se despide del PP extremeño tras dar «los mejores años de su vida»

Se cierra la etapa de José Antonio Monago Terraza como presidente del PP de Extremadura y empieza a abrirse la de María Guardiola Martín como futura nueva líder de los populares extremeños. En poco más de un mes, en Badajoz, se oficializará el relevo en la cúpula de la formación de centroderecha en su congreso regional, el decimotercero. Este jueves vivió un anticipo de ese cambio de testigo con la última celebración de la junta directiva regional del PP presidida por Monago.

Envision niega que haya vínculos entre su gigafactoría y la mina de litio de Cáceres

El grupo chino Envision, que lidera el proyecto de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de Navalmoral de la Mata, negó ayer que exista alguna relación entre la megaplanta y la mina de litio de Valdeflores que promueve en Cáceres Extremadura New Energies (ENE), filial de Infinity Lihium. «Envision no tiene vínculos con esa mina», fue la escueta respuesta de la multinacional asiática a la pregunta formulada por HOY.