Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 1 de junio de 2022

«Si la propia Junta se oponía al aeródromo de Cáceres, ¿qué iba a hacer el Ministerio?»

Si la propia Junta de Extremadura ha cuestionado el proyecto del aeródromo de Cáceres, tal y como demuestran los informes presentados por algunas direcciones generales como Sostenibilidad o Patrimonio Cultural, al Ministerio para la Transición Ecológica no le quedaba otra salida que emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa. Esa es la versión que se ofrece desde el Partido Popular, que esta mañana se ha posicionado de forma muy crítica con la administración regional y en particular con la consejera de Movilidad. En una comparecencia del portavoz municipal de los populares en Cáceres, Rafael Mateos, y el diputado y exconsejero de Fomento Víctor del Moral, el PP ha pedido la dimisión de Leire Iglesias por lo que considera «un fracaso» en la tramitación del proyecto para que la capital cacereña tenga un aeródromo. «Vara tiene la coartada perfecta para no hacer el aeródromo y no invertir en esta ciudad», ha lamentado Del Moral, que exige explicaciones de lo ocurrido por parte de la consejera en la Asamblea de Extremadura.

Cuatro empresas optan al contrato de ambulancias del SES

El servicio de transporte sanitario de Extremadura recibe cuatro ofertas de empresas interesadas en asumir uno de los principales contratos del Gobierno regional, dotado con más de 47 millones de euros al año.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) convocó a mediados de mayo esta licitación. El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado viernes. Según indica el organismo autónomo, se han recibido dos propuestas para el lote de la provincia de Badajoz y otras dos para el de Cáceres. Se trata de empresas distintas.

Estas son las razones de los 14 expertos para proponer Mestas y Concordia

«Los nombres chocarán porque es algo diferente», advertía ya Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena, antes de que Julio Carmona como presidente de la comisión pronunciara los dos topónimos propuestos: Mestas del Guadiana y Concordia del Guadiana.

Más allá de ese choque inicial, lo cierto es que el comité justificó su decisión en un extenso documento en el que se hace un recorrido del razonamiento que ha llevado a estas 14 personas, profesionales en distintas materias, a la elección de estas dos opciones que ahora tendrán que ser sometidas a votación en los plenos de ambos ayuntamientos.

La falta de anestesistas en Cáceres obliga al SES a contratar un servicio externo

El Servicio Extremeño de Salud (SES) busca anestesistas externos para reforzar la plantilla del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, integrado por el Hospital Universitario de Cáceres, el San Pedro de Alcántara y el Centro de Alta Resolución de Trujillo. Lo llamativo es que lo hace a través de un proceso de licitación público de 657.000 euros dirigido a empresas privadas para que puedan prestar este servicio en los tres centros durante un año.

Un joven es condenado en Cáceres a 13 años de cárcel por violar a la hermana pequeña de un amigo

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a 13 años de prisión a un joven que violó a una adolescente de 15 años, la hermana pequeña de un amigo que le había invitado a su casa. El suceso ocurrió en una localidad de la provincia de Cáceres en noviembre de 2017, pero no fue denunciado hasta el año 2021, en el mes de marzo, cuando la víctima ya tenía 18 años. La joven vivía con su hermano y su madre, quedando solos un sábado los dos hermanos al irse de viaje la madre. Por la noche el hermano invitó a dos amigos a su casa, estando la hermana haciendo los deberes en su habitación