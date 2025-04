Lea las cinco noticias principales de este viernes, 6 de mayo de 2022

Redacción Badajoz Viernes, 6 de mayo 2022, 23:00 Comenta Compartir

CSIF convocará una huelga de profesores antes de que termine el curso

El sindicato CSIF ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el cese inmediato de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, por el «menosprecio reiterado» al profesorado y ha anunciado que ha iniciado los procedimientos para convocar, antes de que finalice el curso, una huelga general entre el profesorado de la región.

La Junta plantea hacer fijos a 3.193 interinos de la Administración general

Otras 3.193 plazas de empleo público -funcionarios y laborales- que pasarán a ser ocupadas de forma estable, en este caso en el ámbito de la Administración general de la Junta de Extremadura. Es la oferta que ha presentado el Gobierno regional a los sindicatos de la función pública dentro del llamado proceso de estabilización extraordinaria de plazas, las que llevan años ocupadas de forma interina y que ahora pasarán a ser fijas.

Dos desaparecidos y 18 heridos, uno grave, en una explosión en Madrid

Una explosión se ha registrado sobre las 13:30 horas en un ático del número 35 de la calle General Pardiñas, en la confluencia con la calle Ayala, en el barrio de Goya del centro de Madrid. Por el momento se han contabilizado 18 heridos, uno de ellos grave con politraumatismos, y cuatro de ellos han sido trasladados a hospitales, según Carmen Camacho, subdirectora general del SAMUR Madrid, así como dos desaparecidos.

Muere un hombre de 30 años en Portaje tras ser corneado por un toro

Julián Muñoz Terroso, de 30 años y vecino de Monroy, ha muerto como consecuencia de las heridas sufridas tras ser corneado por un toro en Portaje. En concreto, el accidente ha sucedido en la finca Zagalviento de Abajo en el embarque del animal, de la ganadería Elia Hernández y que es uno de los que conforman el cartel de las fiestas patronales de la Puebla de Argeme, pedanía de Coria.

Alcaraz ya puede con Nadal

Olía a cambio en la Manolo Santana. A aires de destronamiento. Porque Carlos Alcaraz ya no es el chiquillo del año pasado y porque Rafa Nadal no está aún en su mejor tenis. No quita eso ningún mérito al triunfo del murciano, que logró uno de los triunfos más emotivos y significativos de su carrera ante Nadal (6-2, 1-6 y 6-3) en el Masters 1.000 de Madrid.

Temas

Extremadura