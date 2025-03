Lea las cinco noticias principales de este sábado, 16 de abril de 2022

REDACCIÓN Sábado, 16 de abril 2022, 22:52 Comenta Compartir

El cierre nocturno de la Alcazaba de Badajoz deja sin coche para volver a casa a costaleros y turistas

El cierre nocturno de la Alcazaba pilló por sorpresa este viernes a un centenar de personas que decidieron estacionar sus coches en el interior de este recinto en una jornada histórica para el turismo de la ciudad por celebrarse la Procesión Magna en la primera Semana Santa postpandemia.

«La sociedad cacereña necesita saber que la mina de litio no es lo que le han contado»

Con 17 años de experiencia como alto ejecutivo de importantes empresas españolas como Acciona o ACS, Ramón Jiménez Serrano llegó a Cáceres hace un mes para ponerse al frente de Extremadura New Energies, la nueva empresa que ha creado Infinity Lithium para gestionar sobre el terreno el proyecto de la mina de litio de Valdeflores.

Crece el número de alojamientos rurales de Extremadura que aceptan mascotas y ya son el 25%

Cinco habitaciones tiene el hotel rural La Encarnación, en Casar de Cáceres, todas ellas ocupadas el pasado viernes noche, y no solo por personas. En una había también dos gatos. Y en otra, tres perros. Lo cuenta Victoria Bazaga, que además de dueña del establecimiento, es la presidenta de Fextur (Federación Extremeña de Turismo Rural). Ella da fe de que cada día son más los alojamientos como el suyo donde las mascotas son bienvenidas, pero el fenómeno no es exclusivo del ámbito rural. También crece cada año la cifra de hoteles urbanos extremeños que aceptan animales de compañía, una tendencia a la que no escapan los establecimientos de mayor categoría.

El SES jubila este año a 161 médicos a la espera de un plan para reponer especialistas

En este 2022 está prevista la jubilación de 161 facultativos y, según el listado que maneja el Servicio Extremeño de Salud (SES), son mayoría los médicos de familia en equipos de atención primaria, que restarán 96 doctores. También este año se jubilan 49 especialistas de área, cinco médicos de Admisión y documentación clínica, ocho médicos de Urgencias y tres pediatras. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Salud ha realizado un estudio sobre la falta de especialistas y está elaborando un plan para abordar lo que la Junta califica como un «problema».

Muere a los 99 años el Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid, el extremeño Enrique de Aguinaga

El decano de los miembros numerarios del Instituto de Estudios Madrileños y Cronista de la Villa de Madrid, el extremeño Enrique Aguinaga, ha fallecido este sábado en Madrid, según ha informado el Instituto de Estudios Madrileños en sus redes sociales.

