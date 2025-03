Lea las cinco noticias principales de este domingo, 3 de abril de 2022

REDACCIÓN Domingo, 3 de abril 2022, 18:46 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Hasta 3.000 euros de ayuda para que la casa consuma menos energía

Se llama programa de mejora de eficiencia energética en viviendas y gracias a esta línea cambiar unas ventanas, una solera o una cubierta o ampliar huecos de puertas y ventanas para que en tu vivienda se consuma menos energía tiene ayuda pública. Hasta 3.000 euros. La convocatoria está abierta por parte de la Consejería de Movilidad y Vivienda. Tiene un presupuesto inicial de 4,1 millones de euros, ampliable si hay solicitudes que demanden ayudas por encima de esa cifra.

La patronal denuncia que 30 plantas de hormigón incumplen la ley en Extremadura

«Extremadura va a la cola», asegura Fernando Gómez sobre el cumplimiento de la normativa que obliga a las plantas de producción de hormigón a estar certificadas desde el 1 de abril de 2021. «Otras regiones van muy por delante», añade. El delegado de Anefhop, la asociación nacional de fabricantes de hormigón preparado, insiste en que de las cien plantas productoras que hay en Extremadura, cerca de una treintena están incumpliendo la ley.

El palacio de Badajoz que Godoy nunca pisó

La demolición de un muro ha hecho que Badajoz se reencuentre con uno de los edificio más bonitos de la ciudad, el Palacio de Godoy. Sin embargo, su nombre no se ajusta a la realidad. Este inmueble fue una vivienda de la familia Caldera, un hospicio e incluso una cárcel, pero el Príncipe de la Paz no llegó a vivir allí ni un solo día. Manuel Godoy es el pacense de sangre no real que más poder honores, títulos y riquezas acumuló, según recoge en el libro 'Godoy vuelve a casa: Badajoz y Godoy' el cronista de la capital pacense, Alberto González.

En la calle gana el nombre de 'Don Benito-Villanueva'

El nombre que llevará la nueva ciudad resultante de la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito está siendo uno de los temas más discutidos, tanto en corrillos formales como, sobre todo en los informales. Tanto es así, que muchos creen que si el nombre se hubiera decidido antes de la votación popular, habría influido en el sentido del voto.

Alqueva, una revolución agrícola y fluvial

Dice Manuel Vega, un vecino de Villanueva del Fresno (3.400 habitantes), que antes de que existiese el agua de Alqueva la zona era una ruina. Pero ahora lo ve al contrario. «Se ha convertido en una mina. En estos veinte años esta parte del Alentejo que está al lado del embalse ha cambiado no mucho, muchísimo. De ser una tierra de secano donde no había nada hay olivares, almendros, nueces y de todo. Antes solo se veían ovejas y ahora se ve gente trabajando con una maquinaria fuera de lo normal», describe este extremeño que vio en esta transformación una oportunidad y montó dos negocios de ruedas hace nueve años. Se dedica principalmente a vehículos agrícolas y los arregla en el lado portugués con un taller en Vidigueira y otro en Moura.