Lea las cinco noticias principales de este jueves, 31 de marzo de 2022

Diez muertes por coronavirus en la última semana mientras desciende la incidencia

En Extremadura hay a día de hoy un total de 77 personas ingresadas en los hospitales de la región (tres menos que la pasada semana y 22 menos que en la última jornada con datos sobre el virus, este martes), tres de ellas permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos. Esta semana han fallecido diez personas (la pasada fueron nueve), todas vacunadas. El total de víctimas es de 2.255 desde el inicio de la pandemia.

Unos 300.000 extremeños podrán realizarse el test de detección del cáncer de colon

Un total de 299.709 extremeños de entre 50 y 69 años de edad podrán realizarse el test de detección precoz del cáncer de colon, una prueba que realiza el Servicio Extremeño de Salud y que ha permitido salvar 45 vidas en la región entre los años 2016 y 2021.

España y Portugal proponen limitar a 30 euros/MWh el gas ante Bruselas

Fumata blanca. España y Portugal ya tienen una propuesta conjunta para limitar el precio del gas en el mercado mayorista para rebajar el coste de la electricidad. Ambos Ejecutivos han fijado en 30 euros/MWh el precio máximo al que las centrales de ciclos combinados (las que utilizan gas para producir luz) podrán ofertar su energía en el mercado ibérico, independientemente del coste que fijen para las mínimas interconexiones que hay con el resto de Europa.

Las gasolineras extremeñas dan marcha atrás y abrirán este viernes

Las gasolineras no cerrarán mañana. Ni las que están en manos directamente de las grandes petroleras, que eran las que de forma anticipada no iban a tener dificultades, ni las que, de forma mayoritaria en la región, son gestionadas por pymes y autónomos. Son estas las que habían amenazado con el cierre de sus negocios a partir de mañana porque, señalan, no tienen capacidad económica ni técnica para aplicar el descuento de los 20 céntimos por litro de carburante. La decisión de no cerrar se ha adoptado esta tarde tanto en Mérida como en Villanueva de la Serena tras sendas asambleas de los asociados de Iberdoex y Aresex, respectivamente. Son dos colectivos que gestionan una parte significativa de las estaciones de servicio en Extremadura.

La OTAN acusa a Rusia de un falso repliegue para atacar Kiev

El 15 de febrero, nueve días antes de la invasión rusa a Ucrania, Moscú aseguró que estaba retirando sus tropas de la frontera. «No vemos un movimiento real. Sigue habiendo un gran despliegue», dijo al poco el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Mes y medio después, con una guerra abierta que ya ha causado miles de muertos, la Alianza sigue sin confiar en las palabras del Kremlin. «No vemos ningún cambio real sobre el terreno. Todo indica que las fuerzas rusas se están reorganizando», aseguró este jueves Stoltenberg.

