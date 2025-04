Lea las cinco noticias principales de este lunes, 21 de febrero de 2022

redacción Lunes, 21 de febrero 2022, 21:17 Comenta Compartir

Una ciudad en busca de nombre

Una de las noticias más esperadas en el proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena es el nombre de la localidad resultante entre ambas, del que solo se sabe que no podría llevar la combinación de estos dos topónimos. Los expertos del comité no han sido convocados aún de manera oficial, pero barajan la posibilidad de que la última palabra la tengan los concejales de las corporaciones de Don Benito y Villanueva para que no recaiga todo el peso sobre solo cuatro personas.

El Carnaval de Badajoz celebrará que es internacional con fuegos artificiales

Así celebrará Badajoz que empiezan sus primeros Carnavales como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El espectáculo de pirotecnia será el colofón a la inauguración oficial de la fiesta, que será este viernes desde el balcón del Ayuntamiento y de la mano de Mario Vaquerizo, elegido para dar el pregón. Será una tirada de fuegos artificiales desde la terraza del palacio municipal, que durará entre los cinco y los diez minutos, «como giño para recibir con alegría la nueva distinción del Carnaval como Fiesta Internacional», explicó el concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez.

Un nuevo fármaco español ofrece resultados prometedores contra el cáncer de mama

Investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona han demostrado que la Omomyc, una proteína terapéutica utilizada contra los tumores, también funciona para frenar la metástasis en el cáncer de mama. En concreto, Omomyc actúa contra MYC, una familia de genes que elaboran proteínas que participan en muchas funciones celulares, como la multiplicación, la maduración y la muerte de las células, y que favorecen el desarrollo de la práctica totalidad de los tumores sólidos. Los científicos del VHIO han probado Omomyc para controlar la progresión del cáncer de mama metastásico, y los resultados obtenidos han sido muy positivos.

Sánchez espera retirar «pronto» las mascarillas en interiores

Con el pasaporte covid en retirada y restaurados los aforos al 100% en los eventos deportivos, las principales restricciones que todavía están vigentes frente a la covid-19 son la obligación de las mascarillas en interiores y las cuarentenas de los contagiados. El progresivo descenso de los indicadores de la pandemia, aunque lento en el caso de las defunciones, ha abierto ambos debates, pero el Gobierno prefiere mantener la prudencia antes de establecer la relajación en estas medidas.

El núcleo duro de Casado se rompe

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos del partido. Así se ha decidido en el Comité de Dirección del Partido Popular por unanimidad. El presidente popular permaneció reunido en Génova con sus más estrechos colaboradores desde las once de mañana mientras crece la presión extramuros de la dirección.