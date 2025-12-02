Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España Empresas extremeñas que destacan por su crecimiento y aportación al tejido empresarial

Un total de 500 empresas han sido seleccionadas «por sus resultados y su capacidad para generar valorar añadido, empleo, potencial de innovación y proyección internacional». Así lo resume Cepyme, que busca reconocer a las entidades dándoles visibilidad con la publicación de una lista oficial donde se recogen quinientas pymes que destacan por su capacidad de crecimiento, creación de valor y contribución al desarrollo económico. Entre ellas, cinco empresas de Extremadura.

Este reconocimiento pone en valor a aquellas empresas que, gracias a su innovación, generación de empleo, proyección internacional y solidez financiera, se posicionan como referentes dentro del tejido empresarial español.

Estos son los datos de cada empresa que recoge Cepyme:

Cinco empresas extremeñas seleccionadas

1. ALIMENTOS SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE EXTREMADURA

Desde su creación en 1992, el objetivo principal de la empresa es la fabricación, venta y transformación de productos de alimentación, tanto en conservas, salazón, congelados, deshidratados o bebidas. En concreto, se dedica a la elaboración de salsa de tomate para pasta.

Sector: INDUSTRIA MANUFACTURERA

Provincia: Badajoz

Datos actualizados año 2023:

Nº empleados: 47

Tasa anual crecimiento ventas: 44,81 %

Rentabilidad económica ROA: 22,66 %

El ROA indica la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus activos; cuanto mayor es, más eficiente es empleando sus recursos.

Ventas: 37.123.567 €

Las ventas representan los ingresos totales obtenidos por la comercialización de sus productos durante el año.

2. CIUDAD JARDÍN PARQUE DEL PRÍNCIPE

Empresa con más de 25 años de experiencia en la atención y gestión de residencias geriátricas. Gestionan diez centros en España, con más de 1.000 plazas residenciales, tanto privadas como concertadas, y centros de día y apuestan por un cuidado y una asistencia de calidad para las peronas mayores.

CIF: B10296465

Sector: OTROS

Provincia: Cáceres

Datos actualizados año 2023:

Nº empleados: 275

Tasa anual crecimiento ventas: 24,60 %

Rentabilidad económica ROA: 8,66 %

Ventas: 11.614.005 €

3. HERMANOS JUAN LÓPEZ

Empresa que se dedica a la fabricación, distribución y exportación de golosinas, siguiendo una tradición familiar de más de 60 años en el sector. Su producción se centra en tres grandes familias de golosinas: caramelo comprimido, caramelo duro y caramelo masticable. Cuenta con un total de 15 líneas de producción y elabora cerca de 5 millones de caramelos al año, siendo Top Candy su marca principal.

CIF: A06050710

Sector: INDUSTRIA MANUFACTURERA

Provincia: Badajoz

Datos actualizados año 2023:

Nº empleados: 74

Tasa anual crecimiento ventas: 26,67 %

Rentabilidad económica ROA: 4,55 %

Ventas: 16.816.853 €

4. TENTUBÍO

Empresa dedicada a la comercialización y distribución de biomasa, un biocombustible renovable, para uso en calefacción y otros fines, contando con proveedores en España y Portugal. Ofrecen soluciones energéticas eficientes y respetuosas con el medio ambiente, a través de prácticas de economía circular y la valorización de subproductos agroindustriales. Además, gestionan la instalación de calderas de biomasa y el suministro de combustible tanto a particulares como a empresas.

CIF: B06728034

Sector: DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Provincia: Badajoz

Datos actualizados año 2023:

Nº empleados: 15

Tasa anual crecimiento ventas: 95,56 %

Rentabilidad económica ROA: 19,32 %

Ventas: 23.206.955 €

5. TOMCOEX

Empresa especializada en la elaboración de tomate y salsas, ubicada en la zona de las Vegas del Guadiana, principal área productora de tomate en España. Controla todo el proceso productivo, desde la siembra hasta la transformación final, lo que le permite asegurar el origen y la calidad de sus productos. Disponen de una fábrica de 14.000 m² y almacenes de 9.000 m², además de oficinas y equipos auxiliares.

CIF: A10363034

Sector: INDUSTRIA MANUFACTURERA

Provincia: Cáceres

Datos actualizados año 2023:

Nº empleados: 41

Tasa anual crecimiento ventas: 49,07 %

Rentabilidad económica ROA: 13,11 %

Ventas: 48.911.657 €