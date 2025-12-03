La cifra de muertos en las carreteras extremeñas sigue en ascenso: 37 en lo que va de 2025

La cifra de muertos en carreteras extremeñas por accidentes de tráfico no para de incrementarse en este 2025. En lo que va de año 37 ... personas han perdido la vida en vías interurbanas en 31 siniestros viales, después de que este miércoles haya que sumar otra jornada trágica, con dos fallecidos.

Ambos accidentes se han producido en torno a las ocho de la mañana. En el primero de ellos, a las 08:02, una mujer de 49 años ha perdido la vida tras una salida de vía en la carretera comarcal BA-128, en el término del municipio de Sancti-Spiritus. Siete minutos después, un hombre de 44 años ha muerto tras el choque entre un vehículo y un animal en la EX-102, en el término de Logrosán.

De este modo, en lo que va de 2025 los accidentes mortales en vías interurbanas de Extremadura se han cobrado la vida de 17 personas en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres, según el informe publicado por la Dirección General de Tráfico.

Por tanto, este año ha habido más accidentes con fallecimiento que en el mismo periodo de 2024 (31 frente a 27) y más fallecidos (37 frente a 29). También son seis más que en todo el año anterior, cuando se produjeron 31.

Del informe detallado de la DGT se deduce que la causa de este incremento significativo obedece a los accidentes mortales que han tenido lugar en la provincia de Cáceres, que han pasado de doce a 20. En la pacense los fallecidos en siniestros viales son los mismos, con un total de 17.

El accidente con más muertos

El siniestro con más personas muertas en este 2025 fue el que tuvo lugar en Plasencia en el que perdieron la vida cuatro personas el pasado 2 de mayo.

A esta cifra de 37 muertos en accidentes hay que sumar al menos una más que no está recogida en la estadística oficial al fallecer en un centro hospitalario después de las primeras 24 horas posteriores al accidente, que es el periodo de tiempo que contabiliza la DGT.

Esta víctima mortal es Enrique Bastante, guitarrista de míticas bandas como Gabinete Caligari o La Frontera, que, tal y como se informó en su día, murió en el hospital de Don Benito-Villanueva a los 65 años de edad tres días después de sufrir un accidente de coche la noche del 21 de enero.

Aunque las cifras de muertos en carreteras de esta comunidad autónoma no paran de crecer, sobre todo en el último mes, no es tan trágica como la registrada en 2023, cuando hubo 51 víctimas mortales.

«Ese fue un año fatídico, pues se juntaron muchas circunstancias como el final de la pandemia. La gente tenía muchas ganas de salir, por ejemplo, en moto, y hubo muchos accidentes», recuerda Diego Yebra, fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura.

A estas cifras hay que añadirles los fallecidos en siniestros urbanos. El último accidente mortal tuvo lugar el pasado sábado por la noche, cuando un motorista de 29 años falleció tras sufrir un accidente en el casco urbano de Badajoz. El siniestro fue a las 23.45 horas, cuando el joven perdió el control de la motocicleta que conducía en la avenida de Elvas.