¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Accidente de tráfico con cuatro muertos en la circunvalación de la N-630 a su paso por Plasencia, el más grave en lo que va de 2025. Hoy

La cifra de muertos en las carreteras extremeñas sigue en ascenso: 37 en lo que va de 2025

Con los dos accidentes mortales de este miércoles son seis fallecidos más que en todo 2024

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

La cifra de muertos en carreteras extremeñas por accidentes de tráfico no para de incrementarse en este 2025. En lo que va de año 37 ... personas han perdido la vida en vías interurbanas en 31 siniestros viales, después de que este miércoles haya que sumar otra jornada trágica, con dos fallecidos.

