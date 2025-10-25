Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx Decenas de edificios tienen nombres relevantes, el último el de Guillermo Fernández Vara en Medicina, pero también hay homenajes en aulas, laboratorios o salones de grados

La Universidad de Extremadura tiene en sus campus avenidas con nombres tan comunes como válidos para cualquier recinto de España: avenida de la Física, de la Ingeniería, de la Física..., en Badajoz; avenida de las Ciencias o de las Letras en Cáceres. Pero más allá de aludir a ramas del conocimiento es muy común que sus edificios a personas destacadas o que han dejado huella entre alumnos y docentes. En la universidad extremeña hay científicos, catedráticos y hasta un rey cuyos nombres lucen en la pared o incluso en fachadas. También un par de matrimonios que han hecho méritos por separado, una escritora británica e incluso una conserje o exalumno con un carisma especial con cuyos nombres se ha bautizado algún espacio con el que tuvo una vinculación muy estrecha.

Como se sabe, el último paso en este ámbito se ha dado este mes de octubre en la universidad extremeña, que ha acordado poner el nombre de Guillermo Fernández Vara al nuevo edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en Badajoz, que se denominará como el médico forense y expresidente de Extremadura, fallecido el pasado 4 de octubre. La propuesta fue de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la UEx lo aceptó al cabo de diez días, el pasado 15 de octubre cuando, a propuesta de la decana, Berta Caro, la junta de la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud aprobó este homenaje.

Hay que tener en cuenta que para nominar edificios, aulas, seminarios o laboratorios basta que el centro lo proponga y se apruebe en su junta de facultad, no hace falta que lo valide el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura. Otro nombre que está a punto de salir adelante es el del cura liberal y padre de la Constitución de 1812 Diego Muñoz Torrero, en este caso aún pendiente de ser aprobado y que presidiría la sala de profesores de la Facultad de Derecho, en Cáceres.

Lo que más abunda en la UEx son nombres de científicos, juristas o personajes relevantes con los que referirse a espacios concretos del campus. Algunos son edificios, otros aulas, hay laboratorios, salones de actos e incluso la bodega experimental que complementa el grado de Enología, en este caso dedicada al almendralejense José Luis Mesías (1941–1990).

Ampliar Bodega experimental dedicada al enólogo almendralejense José Luis Mesías. Arnelas

Pero lo de bautizar edificios empezó antes. El nombre de José María Viguera Lobo está en avenida de las Ciencias de Badajoz y alberga las dependencias administrativas de la Facultad de Ciencias, las aulas, laboratorios y departamentos universitarios encargados de impartir las titulaciones de Química e Ingeniería Química. Viguera Lobo fue un catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla que fue el primer rector oficioso de la UEx en 1973 tras ocupar la comisión gestora que alumbró la institución.

Además, en la zona de la Facultad de Ciencias del campus de Badajoz existe el edificio Eladio Viñuela (Cáceres 1937-Madrid, 1999), biólogo molecular fallecido en 1999 y que jugó un papel importante en la lucha contra la erradicación de la peste porcina. Su nombre preside un centro de investigación anexo a la Facultad de Ciencias, mientras que su mujer, Margarita Salas, da nombre al edificio donde se cursa Biología. Ambos trabajaron con el premio nobel Severo Ochoa y no es el único matrimonio que da nombre a espacios de la UEx.

No muy lejos, existe el edificio Juan Remón Camacho (Badajoz, 1909-1999), antigua sede del Rectorado y que se construyó en 1972. Él fue farmacéutico, químico y doctor en Farmacia, pero sobre todo una de las personas más implicadas en la creación de la universidad extremeña. Muy activo y comprometido, llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Badajoz en 1974.

Otra persona relevante que ha merecido dar nombre a un edificio, inaugurado en 2006, fue José Luis Sotelo. En este caso alberga los despachos y laboratorios del Departamento de Ingeniería Química y Química Física junto con un aula y una biblioteca.

También en la misma avenida se decidió nombrar el edificio donde se cursa el grado de Matemáticas como Carlos Benítez, catedrático de origen gallego muy vinculado a esta titulación que ahora trascendido dando nombre a este inmueble . Por otro lado, Francisco Cancho, ya fallecido, da nombre a un laboratorio, igual que Francisco Olivares, que fue vicerrector de investigación y que aún vive.

Doce aulas, doce nombres

En la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, que está en la Alcazaba de Badajoz, prácticamente no quedan estancias sin bautizar.

Allí tienen poetisas, teóricos del periodismo, trabajadores del centro y al mismísimo fundador de Badajoz, entre otro tipo de perfiles, dando nombre a un puñado de aulas. Así, solo en la planta baja existe el Aula de Periodismo Juan Luis Cebrián desde 2017, que en realidad es más que un detalle con el fundador del diario El País. En realidad se trata de un convenio entre la Junta y la Universidad de Extremadura para potenciar la formación de los alumnos del Grado en Periodismo mediante charlas, mesas redondas o conferencias.

Ampliar Nombres en aulas de la Escuela de Enfermería y Terapia O. de Cáceres. HOY

En esa misma facultad el salón de actos se llama Benito Arias Montano y en esa misma planta se pueden leer las placas de doce aulas llamadas Rodríguez Moñino, Bartolomé J. Gallardo, Luis Chamizo, Carolina Coronado, Mc Luhan, Ibn Marwan el Lusitano, Umberto Eco, Guillermo Marconi, Hermanos Lumiere, Paul Otlet, Luis Buñuel y Gutemberg.

Además, en la primera planta existe el salón de actos María Reyes, documentalista y secretaria de la facultad que falleció en 2015, así como una biblioteca dedicada al filántropo Diego Hidalgo Schnur, una sala de usos múltiples bautizada como Pepe Nieto; tres aulas de informática dedicadas a A. Rodríguez de las Heras, Concepción Arenal y Joaquín Sama, más una sala de juntas dedicada a Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA en 1996.

Placa de Alfonso XIII

En la Escuela de Ingenierías Agrarias, también en Badajoz, el rey Alfonso XIII inauguró las instalaciones en 1905 cuando aún era una escuela de capacitación agrícola. Aunque ya es un recinto universitario, desde entonces el edificio principal de este centro universitario ubicado en las afueras de Badajoz lleva su nombre y la fecha de su visita en una placa. También en esta misma escuela existen dos aulas dedicadas a los profesores fallecidos Pedro Gómez y Leopoldo Olea.

Por otro lado, la Escuela de Industriales honra a otro matrimonio, pero igualmente cada uno por méritos propios. Por un lado a Guadalupe Ruiz Macías, que da nombre al salón de actos; por otro a Benito Mahedero, creador de esta escuela y que a día de hoy, además de existir una asociación en su honor, nomina uno de los laboratorios de la escuela.

Por su parte, la Facultad de Económicas y Empresariales bautizó hace seis años su edificio principal con el nombre de Manuela (Lola) Benítez, conserje fallecida hace diez años. También en esta misma facultad hay dos seminarios (aulas pequeñas) en cuya puerta figura el nombre de dos profesores, Juan Luis Corral y José Luis Miralles.

En Cáceres

En Cáceres existe en la Facultad de Derecho un salón de grados cuyo nombre es María Telo (Cáceres, 1915–Madrid, 2014), jurista feminista nacida en Cáceres que, entre otras iniciativas, impulsó la reforma del Código Civil para eliminar la licencia marital. Además, en esta misma facultad el Aula Magna se bautizó como Gregorio López, jurista del siglo XVI que asesoró a Carlos V.

También en Derecho hay una aula llamada Antonio Hernández Gil (Puebla de Alcocer 1915 – Madrid, 1994), presidente de las Cortes en la Transición y Presidente del Consejo de Estado desde 1982 hasta 1985, año en el que fue nombrado Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (1985-1990).

Ampliar Aula Antonio Hernández Gil en la Facultad de Derecho. Jorge Rey

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias del Deporte se acuerdan de un alumno. Desde 2021 la sala de musculación rinde homenaje a Julio Montero, conocido como 'Julito' y que se doctoró en este centro, donde era un alumno muy querido hasta su fallecimiento en 2020. Igualmente, allí el salón de actos se denomina Juan de Dios Román, seleccionador nacional de balonmano que falleció ese mismo año y que fue medallista olímpico.

Ampliar Sala de musculación dedicada a Julio Montero en la Facultad de Ciencias del Deporte. Jorge Rey

Por su parte, la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, en Cáceres, tiene dos edificios que se llaman Enrique García, que fue director de este centro, y Enrique Salgüero, profesor.

En esta misma ciudad, en la Escuela Politécnica existe un laboratorio que fue dedicado a un catedrático ya fallecido muy vinculado a este centro, Juan Manuel Sánchez Pérez.

Además, en la Facultad de Filosofía y Letras el Aula de Literatura toma nombre del poeta, filósofo, traductor y catedrático José María Valverde (Valencia de Alcántara, 1926-Barcelona, 1996).

Igualmente, la Facultad de Formación del Profesorado cacereña hace sus propios homenajes. Así, dedica un aula al Catedrático de Psicología, Lógica y Filosofía Moral español vinculado a la Institución Libre de Enseñanza Joaquín Sama (San Vicente de Alcántara, 1841- 1895); mientras que su observatorio astronómico rinde se acuerda de otra docente, María Antonia Fuerte, que dirigió varias escuelas de Magisterio en el tardofranquismo.

También en Cáceres, en este caso en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, hay cinco aulas y cada una tiene nombre propio. Se trata de Mercedes Abella, George Edward Barton (1871-1923), San Juan de Dios, (1495-1550), Isabel Sendales Gómez (siglo XIX), y Florence Nightilgale (1820-1910), británica que además de precursora de la enfermería profesional contemporánea fue escritora.

Mérida y Plasencia

En Mérida el aulario principal se llama Antonio Castillo Martínez, exalumno entre 1983 y 1988, profesor y antiguo director del Centro Universitario de Mérida de 1998 a 2004 fallecido en 2013.

Por su parte, en Plasencia el centro universitario fue impulsado por José Antonio Vega y hoy da nombre al salón de grado de este recinto de la avenida Virgen del Puerto. Vega fue abogado y catedrático de Derecho Mercantil y falleció en 2024 a los setenta años.

Por último, los centros adscritos también hacen sus propios homenajes. Por un lado, en Cáceres el Centro de Cirugía de Mínima Invasión se denomina 'Jesús Usón'. Por su parte, el centro adscrito Santa Ana, en Almendralejo, le dio a su biblioteca en 1996 el nombre del IX Marqués de la Encomienda, Mariano Fernández Daza.

La lista que de nombres que contiene la información no exhaustiva. Este diario ha requerido a la Universidad información sobre otros centros que no aparecen en la información, pero no ha sido posible obtenerla.