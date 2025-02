Más de cien familias ya han pasado por la oficina de damnificados por la riada

Francisco Cerrato, vecino de Valdebótoa desde hace 65 años, quiere saber si hay algún tipo de ayuda para volver a poner en valor sus casi seis hectáreas que fueron anegadas la semana pasada por la avenida del río Gévora. Paradójicamente la última temporada sembraba trigo ... porque no había agua suficiente para regar, pero antes solían sacarle rendimiento con tomate y maíz. «Después de lo que ha llovido está inservible y quería saber si existe algún tipo de ayuda para volver a nivelar la tierra», decía este lunes en la cola para ser atendido en la oficina de damnificados del ayuntamiento pedáneo de Valdebótoa.

De la de Gévora acababa de salir con sabor agridulce Catalina, autónoma que tiene una explotación agrícola. Sus tierras donde siembra están en Gévora, Alcazaba, Sagrajas y Guadiana. Tienen olivos, viñas y almendros que también habían sido afectados por el agua, pero sobre todo se han quedado sin lo necesario para estas tareas, como casetas, placas solares, motores y demás maquinaria para poder volver a trabajar. Les dieron a entender que este tipo ayudas son para primeras viviendas y en su caso dependerán de si este entorno es declarado por el Gobierno como zona catastrófica.

En la oficina de Valdebóta, que abrió el sábado, ya han gestionado 26 expedientes; en la de Gévora llevan más de 80, calculan entre la alcaldesa pedánea, Petri Samino, y una de las tres trabajadoras sociales, Lourdes De Velasco. «El mismo miércoles ya vinieron compañeras de servicios sociales y no paramos. Cuentan su caso e intentamos ayudar. Predomina la gente que ha perdido su casa completamente y otros su negocio. A algunos los hemos enviado a hoteles de Badajoz (...) les hemos facilitado productos de limpieza y contactado con la Junta de Extremadura para que les recojan los animales muertos», decía la alcaldesa pedánea.

Por su parte, la trabajadora social indicaba que hay mucha gente sin seguro y a estos les han facilitado peritos del Colegio Profesional que se han ofrecido como voluntarios para poder acogerse a ayudas si al final se declara la zona catastrófica. También tienen asesores jurídicos y psicólogos. De manera general, la atención al público la realizan las trabajadoras sociales de 10 a 14 y 16 a 20 horas de lunes a viernes. Además de Gévora y Valdebótoa, se han habilitado oficias en Alcazaba y Sagrajas, explicó ayer Samino.

«Vienen muy desorientados»

Conchi Barahona es trabajadora social del Ayuntamiento de Badajoz y está ahora en Valdebótoa de refuerzo. Según explica, hay dos líneas de ayudas económicas habilitadas por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, aunque no es capaz de concretar a cuánto ascienden. «Una es la de cubrir las primeras necesidades, como vivienda, mobiliario, enseres, comida y alojamiento en la vivienda habitual. La otra línea es para quienes tenían una segunda vivienda y también de maquinaria agrícola».

Su protocolo es entrevistarse con la familia afectada y luego acompañarla al sitio a valorar la situación para hacer un informe con el que tramitar la ayuda. «Ellos ahora mismo vienen muy desorientados, no saben qué hacer con las cosas y no saben qué pasa si no tienen seguro». Ayer contaba que se ha encontrado casos como el de una mujer sola con sus dos hijos menores que lo han perdido todo. De momento, ya han reubicado en hostales a quienes no tienen la casa en condiciones para regresar. Pero no en sencillo, reconocía ayer tras acompañar a otra familia que tiene un hijo con una discapacidad y le afecta mucho sacarlo de su entorno.

Ampliar La técnico Lourdes De Velasco y la alcaldesa de Gévora Petri Samino. Pakopí

Los padres son Tomás Chaves y María Rubio. Viven frente a una acequia en las casas aisladas de Valdebótoa de alquiler, el recinto ha sido arrasado por el agua y no tienen seguro. «Mi mujer estaba en el médico con uno de mis hijos –rememora Tomás– y el otro estaba en la escuela. Yo estaba en Badajoz y nos llamó mi suegra para que viniéramos, pero cuando llegamos al cruce del pueblo no dejaban pasar. Pude venir al día siguiente y cuando llegamos de más de treinta gallinas me han quedado unas ocho y tres perros que se subieron a lo alto. Algunos cachorros se han ahogado. Como ves (explica desde el interior del salón), aquí no se puede vivir, el agua subió unos 50 centímetros, lo suficiente para estropearlo todo, así que mis hijos están con unos familiares en Badajoz y mi mujer y yo nos hemos quedado en una furgoneta. Hoy nos han dicho la asistente que nos han buscado un hostal hasta que se solucione esto».

«La yegua se ha ahogado»

A pocos metros, su suegra, María Herrera, de 64 años, vio en primera línea cómo el agua fue acercándose a su casa, luego entraba y lo destrozaba todo hasta que ella y su marido fueron sacados de allí en lancha. «Nunca he visto nada igual. Salimos de aquí por los pelos porque el agua nos llegaba por las rodillas y tuvimos que esperar hasta por la tarde en que llegó la barca, recordaba ayer esta mujer que en la actualidad duerme en el salón de la casa de su nieto, en Badajoz. «A la asistenta le hemos llevado los papeles que nos ha pedido y ha estado apuntando cosas. Además, teníamos tres caballos, pero la yegua no ha aparecido, creemos que se ha ahogado».

Según cuenta su yerno, en esa misma zona viven unos 30 vecinos y a todos se les ha inundado la casa. No hay más que dar una vuelta por viales secundarios cercanos a los ríos Gévora o Zapatón para ver que los enseres domésticos llenos de barro aún siguen apilados en el exterior de las casas aisladas de las pedanías de Gévora y Valdebótoa, donde hace justo una semana el agua se desbordó y causó cuantiosos daños materiales. Parte de la vuelta a la normalidad pasa ahora por hacer un listado de familias damnificadas, pero nadie sabe aún ni cuándo ni cuánto percibirán la ayuda económica que empiece a poner fin al trance que han atravesado.